19 июля 2023

Разнорабочих из ХМАО зовут строить метро в Москве за 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, отделка, ремонт, строитель, стройка, тень строителя
Вахтовикам обещают платить до 180 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут разнорабочих на вахту в Москву. Работникам обещают платить зарплату до 180 тысяч рублей на строительстве столичного метрополитена.

«Требуются разнорабочие на строительство в Москве. Программа строительства новых линий и станций метро. Зарплата 120 — 180 тысяч рублей. Бесплатное трехразовое питание, авансы еженедельно», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа».

Сотрудникам обещают выдать спецодежду и предоставить жилье. Работники могут сами выбрать длительность вахты: от 35 до 90 дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО заманивают мыть посуду в Израиле. Работникам обещают платить зарплату в 350 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ищут разнорабочих на вахту в Москву. Работникам обещают платить зарплату до 180 тысяч рублей на строительстве столичного метрополитена. «Требуются разнорабочие на строительство в Москве. Программа строительства новых линий и станций метро. Зарплата 120 — 180 тысяч рублей. Бесплатное трехразовое питание, авансы еженедельно», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают выдать спецодежду и предоставить жилье. Работники могут сами выбрать длительность вахты: от 35 до 90 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО заманивают мыть посуду в Израиле. Работникам обещают платить зарплату в 350 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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