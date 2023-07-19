Разнорабочих из ХМАО зовут строить метро в Москве за 180 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут разнорабочих на вахту в Москву. Работникам обещают платить зарплату до 180 тысяч рублей на строительстве столичного метрополитена.
«Требуются разнорабочие на строительство в Москве. Программа строительства новых линий и станций метро. Зарплата 120 — 180 тысяч рублей. Бесплатное трехразовое питание, авансы еженедельно», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа».
Сотрудникам обещают выдать спецодежду и предоставить жилье. Работники могут сами выбрать длительность вахты: от 35 до 90 дней.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО заманивают мыть посуду в Израиле. Работникам обещают платить зарплату в 350 тысяч рублей.
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