В муниципальном учреждении пермского города обманули подростков с оплатой труда

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Подросткам заплатили меньше минимальной оплаты труда Фото:

В одном из муниципальных учреждений в Верещагино (Пермский край) прокуратура в ходе проверки выявила факт обмана временно работавших там подростков. Несовершеннолетним выплатили суммы меньше минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Несовершеннолетние не были проинформированы о составляющих частях заработной платы, а выплаченное денежное вознаграждение за фактически отработанное время составило ниже минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте. Всего были нарушены права 41 подростка.

Также работодатель не обеспечил трудящихся средствами оказания первой помощи и не провел специальную оценку условий труда. По итогу проверки прокуратура внесла представления директорам учреждения и Центра бухгалтерских услуг. Нарушения были устранены.

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В одном из муниципальных учреждений в Верещагино (Пермский край) прокуратура в ходе проверки выявила факт обмана временно работавших там подростков. Несовершеннолетним выплатили суммы меньше минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Несовершеннолетние не были проинформированы о составляющих частях заработной платы, а выплаченное денежное вознаграждение за фактически отработанное время составило ниже минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте. Всего были нарушены права 41 подростка. Также работодатель не обеспечил трудящихся средствами оказания первой помощи и не провел специальную оценку условий труда. По итогу проверки прокуратура внесла представления директорам учреждения и Центра бухгалтерских услуг. Нарушения были устранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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