В муниципальном учреждении пермского города обманули подростков с оплатой труда

В одном из муниципальных учреждений в Верещагино (Пермский край) прокуратура в ходе проверки выявила факт обмана временно работавших там подростков. Несовершеннолетним выплатили суммы меньше минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Несовершеннолетние не были проинформированы о составляющих частях заработной платы, а выплаченное денежное вознаграждение за фактически отработанное время составило ниже минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте. Всего были нарушены права 41 подростка.
Также работодатель не обеспечил трудящихся средствами оказания первой помощи и не провел специальную оценку условий труда. По итогу проверки прокуратура внесла представления директорам учреждения и Центра бухгалтерских услуг. Нарушения были устранены.
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