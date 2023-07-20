В муниципальном учреждении пермского города обманули подростков с оплатой труда

20 июля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Подросткам заплатили меньше минимальной оплаты труда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В одном из муниципальных учреждений в Верещагино (Пермский край) прокуратура в ходе проверки выявила факт обмана временно работавших там подростков. Несовершеннолетним выплатили суммы меньше минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Несовершеннолетние не были проинформированы о составляющих частях заработной платы, а выплаченное денежное вознаграждение за фактически отработанное время составило ниже минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте. Всего были нарушены права 41 подростка. Также работодатель не обеспечил трудящихся средствами оказания первой помощи и не провел специальную оценку условий труда. По итогу проверки прокуратура внесла представления директорам учреждения и Центра бухгалтерских услуг. Нарушения были устранены.

В одном из муниципальных учреждений в Верещагино (Пермский край) прокуратура в ходе проверки выявила факт обмана временно работавших там подростков. Несовершеннолетним выплатили суммы меньше минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Несовершеннолетние не были проинформированы о составляющих частях заработной платы, а выплаченное денежное вознаграждение за фактически отработанное время составило ниже минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте. Всего были нарушены права 41 подростка. Также работодатель не обеспечил трудящихся средствами оказания первой помощи и не провел специальную оценку условий труда. По итогу проверки прокуратура внесла представления директорам учреждения и Центра бухгалтерских услуг. Нарушения были устранены.