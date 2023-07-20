Президент Путин отметил челябинцев государственными наградами

Путин подписал указ о награждении челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил челябинцев государственными наградами. Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить Сабрекова Артура Афраимовича — механика ООО „УралТрансСтрой“ посмертно орденом Мужества», — отмечается в указе президента №538 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 20 июля 2023 года.

Также почетным званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» отмечен Владимир Кацюбе, диспетчер по управлению перевозками Южно-Уральской дирекции — филиала ОАО РЖД. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Николай Сытько, начальник ОГБУ «Троицкой районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных».

Ранее генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Павел Шиляев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале официальной информации.