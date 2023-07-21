Суд ЮАР не поддержал требование арестовать Путина

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Суд ЮАР отклонил иск об аресте Владимира Путина во время его посещения саммита БРИКС Фото:
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Высокий суд Претории (столица ЮАР — прим. URA.RU) постановил прекратить дело по иску об аресте российского президента Владимира Путина по его приезду на саммит БРИКС. Его проведение запланировано на август.

«По соглашению сторон было принято следующее решение <…> дело [об аресте Путина] больше не требует рассмотрения», — говорится в проекте постановления. Его публикует РИА Новости. Ранее иск об аресте главы РФ подавала оппозиционная партии ЮАР «Демократический альянс».

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР решает вопрос о личном участии Владимира Путина в саммите БРИКС. До этого РФ предлагалась возможность отправить на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова вместо Путина. Россия отказалась. Президент ЮАР Сирил Рамапоса говорил, что было бы неразумно арестовывать российского президента, передает RT.

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Высокий суд Претории (столица ЮАР — прим. URA.RU) постановил прекратить дело по иску об аресте российского президента Владимира Путина по его приезду на саммит БРИКС. Его проведение запланировано на август. «По соглашению сторон было принято следующее решение <…> дело [об аресте Путина] больше не требует рассмотрения», — говорится в проекте постановления. Его публикует РИА Новости. Ранее иск об аресте главы РФ подавала оппозиционная партии ЮАР «Демократический альянс». Ранее сообщалось, что правительство ЮАР решает вопрос о личном участии Владимира Путина в саммите БРИКС. До этого РФ предлагалась возможность отправить на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова вместо Путина. Россия отказалась. Президент ЮАР Сирил Рамапоса говорил, что было бы неразумно арестовывать российского президента, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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