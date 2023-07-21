Суд ЮАР не поддержал требование арестовать Путина

Высокий суд Претории (столица ЮАР — прим. URA.RU) постановил прекратить дело по иску об аресте российского президента Владимира Путина по его приезду на саммит БРИКС. Его проведение запланировано на август.
«По соглашению сторон было принято следующее решение <…> дело [об аресте Путина] больше не требует рассмотрения», — говорится в проекте постановления. Его публикует РИА Новости. Ранее иск об аресте главы РФ подавала оппозиционная партии ЮАР «Демократический альянс».
Ранее сообщалось, что правительство ЮАР решает вопрос о личном участии Владимира Путина в саммите БРИКС. До этого РФ предлагалась возможность отправить на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова вместо Путина. Россия отказалась. Президент ЮАР Сирил Рамапоса говорил, что было бы неразумно арестовывать российского президента, передает RT.
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