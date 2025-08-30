Дроны ВСУ сбиты над Крымом и Смоленской областью

Над Крымом ПВО РФ сбила 18 украинских беспилотников за утро
Над Крымом ПВО РФ сбила 18 украинских беспилотников за утро
Спецоперация РФ на Украине

Утром 30 августа 2025 года в промежутке с 7:00 до 11:00 по московскому времени российские подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информацию передает Минобороны России.

Сообщается, что из этого числа 18 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Крыма, еще два — над территорией Смоленской области. Информация об опубликована в официальном заявлении ведомства.

А в ночь на 30 августа над пятью российскими регионами ПВО РФ сбила 86 украинских дронов. Беспилотники уничтожены в небе над Ростовской, Брянской, Тульской и Курской областях. Кроме того, перехватили и ликвидировали БПЛА ВСУ в небе над Краснодарским краем. 

