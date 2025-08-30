МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на рынке в Волгограде достигла трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Волгоградской области. Возгорание произошло в торговых павильонах на улице Михайлова, 3.
«Пожар увеличился до 3000 квадратов», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что площадь возгорания быстро увеличилась. В тушении участвуют более 100 специалистов и 41 единица техники.
По данным спасателей, пожар начался в одном из павильонов и распространился на соседние ряды. Информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Пожар на вещевом рынке в Тракторозаводском районе Волгограда начался утром 30 августа. Площадь возгорания сначала составляла около 300 квадратных метров, однако она быстро увеличилась, достигнув 1200 квадратных метров. Причина пожара выясняется. Проводится проверка. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
