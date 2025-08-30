МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч «квадратов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении пожара участвуют 100 специалистов и 41 единица техники
В тушении пожара участвуют 100 специалистов и 41 единица техники Фото:
новость из сюжета
Пожар на рынке в Волгограде

Площадь пожара на рынке в Волгограде достигла трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Волгоградской области. Возгорание произошло в торговых павильонах на улице Михайлова, 3.

«Пожар увеличился до 3000 квадратов», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что площадь возгорания быстро увеличилась. В тушении участвуют более 100 специалистов и 41 единица техники.

По данным спасателей, пожар начался в одном из павильонов и распространился на соседние ряды. Информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Пожар на вещевом рынке в Тракторозаводском районе Волгограда начался утром 30 августа. Площадь возгорания сначала составляла около 300 квадратных метров, однако она быстро увеличилась, достигнув 1200 квадратных метров. Причина пожара выясняется. Проводится проверка. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Площадь пожара на рынке в Волгограде достигла трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Волгоградской области. Возгорание произошло в торговых павильонах на улице Михайлова, 3. «Пожар увеличился до 3000 квадратов», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что площадь возгорания быстро увеличилась. В тушении участвуют более 100 специалистов и 41 единица техники. По данным спасателей, пожар начался в одном из павильонов и распространился на соседние ряды. Информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. Пожар на вещевом рынке в Тракторозаводском районе Волгограда начался утром 30 августа. Площадь возгорания сначала составляла около 300 квадратных метров, однако она быстро увеличилась, достигнув 1200 квадратных метров. Причина пожара выясняется. Проводится проверка. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...