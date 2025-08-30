Петросяну стало плохо из-за проблем с сердцем

Life: юмористу Петросяну стало хуже из-за обострившихся проблем с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петросян пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием
Петросян пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием Фото:

Состояние известного советского и российского юмориста Евгения Петросяна ухудшилось в связи с обострением сердечного заболевания. Об этом пишет издание Life.ru.

«79-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затрудненное дыхание», — пишет Life. Также отмечается, что помощь юмористу потребовалась из-за проблем с сердцем.

Сообщается, что проявившиеся симптомы связаны с ранее диагностированной гипертонией, выявленной у Петросяна несколько лет назад. Медицинские специалисты настоятельно рекомендовали артисту отказаться от интенсивных физических нагрузок, а также минимизировать стрессовые ситуации, в том числе связанные с проведением концертов.

В последнее время состояние здоровья Евгения Петросяна неоднократно вызывало обеспокоенность. В марте артист в СМИ появились сообщения, что Петросян был госпитализирован в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.. Тем не менее, впоследствии его супруга Татьяна Брухунова опровергла появившиеся в сообщения о его плохом самочувствии, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние известного советского и российского юмориста Евгения Петросяна ухудшилось в связи с обострением сердечного заболевания. Об этом пишет издание Life.ru. «79-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затрудненное дыхание», — пишет Life. Также отмечается, что помощь юмористу потребовалась из-за проблем с сердцем. Сообщается, что проявившиеся симптомы связаны с ранее диагностированной гипертонией, выявленной у Петросяна несколько лет назад. Медицинские специалисты настоятельно рекомендовали артисту отказаться от интенсивных физических нагрузок, а также минимизировать стрессовые ситуации, в том числе связанные с проведением концертов. В последнее время состояние здоровья Евгения Петросяна неоднократно вызывало обеспокоенность. В марте артист в СМИ появились сообщения, что Петросян был госпитализирован в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.. Тем не менее, впоследствии его супруга Татьяна Брухунова опровергла появившиеся в сообщения о его плохом самочувствии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...