Петросяну стало плохо из-за проблем с сердцем

Состояние известного советского и российского юмориста Евгения Петросяна ухудшилось в связи с обострением сердечного заболевания. Об этом пишет издание Life.ru.
«79-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затрудненное дыхание», — пишет Life. Также отмечается, что помощь юмористу потребовалась из-за проблем с сердцем.
Сообщается, что проявившиеся симптомы связаны с ранее диагностированной гипертонией, выявленной у Петросяна несколько лет назад. Медицинские специалисты настоятельно рекомендовали артисту отказаться от интенсивных физических нагрузок, а также минимизировать стрессовые ситуации, в том числе связанные с проведением концертов.
В последнее время состояние здоровья Евгения Петросяна неоднократно вызывало обеспокоенность. В марте артист в СМИ появились сообщения, что Петросян был госпитализирован в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.. Тем не менее, впоследствии его супруга Татьяна Брухунова опровергла появившиеся в сообщения о его плохом самочувствии, пишет RT.
