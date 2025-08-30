Из-за ВСУ без света остались почти 9 тысяч жителей Курской области

Электроснабжение было нарушено в 33 населенных пунктах Мантуровского района
Электроснабжение было нарушено в 33 населенных пунктах Мантуровского района Фото:

Украинский беспилотник поздно вечером 29 августа атаковал электроподстанцию в Курской области. В результате без света осталось почти девять тысяч жителей Мантуровского района. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. <...> Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысяч человек», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Он отметил, что перебои с электроэнергией затронули 33 населенных пункта района. Однако энергетики оперативно вернули свет в дома жителей уже ночью.

Кроме того, Хинштейн добавил, что украинские военные обстреляли село Густомой Льговского района. В результате ударов пострадало здание школы — там выбило стекла и был поврежден фасад. Аналогичные разрушения зафиксированы в отделении почты, местного ДК и частного дома.

В Белгородской области в селе Зозули украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате ранения получил мирный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он также ранее сообщал, что в селе Головчино дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирными людьми. В результате пострадали две женщины. Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу для оказания медпомощи.

