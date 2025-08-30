Украинский FPV-дрон ранил водителя в Белгородской области

В Белгородской области в селе Зозули украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате ранения получил мирный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района.

Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что из-за удара дрона ВСУ пострадали еще две машины. Повреждения получили и два частных дома.

Ранее Гладков писал, что беспилотники, запущенные украинской стороной, атаковали территорию региона. В селе Головчино дрон ВСУ ударил по автомобилю с гражданскими. В результате пострадали две женщины. Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу для оказания медпомощи.

