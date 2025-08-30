Украинский FPV-дрон ранил водителя в Белгородской области

В Белгородской области в селе Зозули украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате ранения получил мирный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района.
Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что из-за удара дрона ВСУ пострадали еще две машины. Повреждения получили и два частных дома.
Ранее Гладков писал, что беспилотники, запущенные украинской стороной, атаковали территорию региона. В селе Головчино дрон ВСУ ударил по автомобилю с гражданскими. В результате пострадали две женщины. Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу для оказания медпомощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.