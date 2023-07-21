В свердловских городах представили звезд, которые поздравят жителей с Днем города

Клава Кока поздравит с Днем рождения и родной Екатеринбург, и Нижнюю Туру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август станет юбилейным месяцем не только для Екатеринбурга — в четырех городах области также пройдут масштабные празднования Дня города. URA.RU подготовило подборку городов, в которых выступят знаменитости.

Первыми поздравления будет принимать Нижняя Тура — там 29 июля в 19:00 выступят певица Ольга Серябкина и группа «Стрелки». Затем торжества дойдут до Богдановича, где 5 августа в 18:00 выступят «Отпетые мошенники».

Песни про «Морячку» и «Ясные дни» услышат жители Нижнего Тагила — для них позвали певца Олега Газманова. Он выступит в 22:00. Масштабным празднованием отличился в этом году Волчанск. Там выступит целых три звезды — певцы Стас Михайлов, Дмитрий Колдун и певица Клава Кока.

Также стал известен список артистов, которые будут поздравлять Екатеринбург с 300-летием. Среди них — «Дискотека авария», Niletto, Хор Турецкого, «Чайф», группа «Пелагея» и многие другие. Череда концертов будет идти с 12 по 19 августа.