21 июля 2023

Пермяки с помощью преступной схемы присвоили 19 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк придумал схему по обналичиванию денег Фото:

Житель Пермского края придумал преступную схему и смог с помощью сообщников получить 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. Он зарегистрировал на свое имя организацию, изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края. Передал подставным лицам документы, по которым они получили выплаты через банковские учреждения свыше 19 млн рублей», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что деньги были обналичены через «фирму—однодневку», которую зарегистрировал разработчик преступной схемы. Прокуратура Пермского края через суд потребовала вернуть незаконно обналиченные аферистами 19 миллионов рублей. По данным ведомства, Свердловский районный суд Перми заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме, но решение еще не вступило в законную силу.

Ранее житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 миллионов рублей. Об этом сообщала прокуратура Пермского края.

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Житель Пермского края придумал преступную схему и смог с помощью сообщников получить 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. Он зарегистрировал на свое имя организацию, изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края. Передал подставным лицам документы, по которым они получили выплаты через банковские учреждения свыше 19 млн рублей», — написано на сайте ведомства. Уточняется, что деньги были обналичены через «фирму—однодневку», которую зарегистрировал разработчик преступной схемы. Прокуратура Пермского края через суд потребовала вернуть незаконно обналиченные аферистами 19 миллионов рублей. По данным ведомства, Свердловский районный суд Перми заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме, но решение еще не вступило в законную силу. Ранее житель Перми, используя незаконные платежные поручения, вывел из-под контроля государства и обналичил более 218 миллионов рублей. Об этом сообщала прокуратура Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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