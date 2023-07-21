21 июля 2023

Рыцарский турнир на пермском фестивале «Зов Пармы» открыли выстрелом из пушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, рыцари, реконструкторы, битва, воины, бой на мечах
Этно-ландшафтный фестиваль ежегодно проводится под Чердынью Фото:

Турнир по историческому фехтованию на фестивале «Зов Пармы» в Пермском крае открыли выстрелом из пушки. Об этом рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова.

«В эпицентре внимания на фестивале „Зов Пармы“ в селе Серегово по Чердынью конечно же ристалище. Множество гостей смотрят на это захватывающее зрелище. Турнир открыл традиционный выстрел из пушки. Финальные бои пройдут завтра (23 июля — прим. URA.RU), тогда же определят сильнейших», — написала Анна Батагова в своем telegram-канале. По данным организаторов, в турнире принимают участие исторические клубы из Перми, Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждут ярмарки, шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и различные мастер-классы. На территории запрещена розничная продажа алкоголя. Кульминацией станет яркое огненное шоу. «Зов Пармы» завершится 23 июля.

Выстрел из пушки ознаменовал начало турнира
Выстрел из пушки ознаменовал начало турнира
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Сильнейшие фехтовальщики регионов выясняют, кто лучше владеет холодным оружием
Сильнейшие фехтовальщики регионов выясняют, кто лучше владеет холодным оружием
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Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы по кузнечному ремеслу, основам каллиграфии и кольчужного плетения, а также проведены уроки исторического боя
Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы по кузнечному ремеслу, основам каллиграфии и кольчужного плетения, а также проведены уроки исторического боя
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Турнир по историческому фехтованию на фестивале «Зов Пармы» в Пермском крае открыли выстрелом из пушки. Об этом рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова. «В эпицентре внимания на фестивале „Зов Пармы“ в селе Серегово по Чердынью конечно же ристалище. Множество гостей смотрят на это захватывающее зрелище. Турнир открыл традиционный выстрел из пушки. Финальные бои пройдут завтра (23 июля — прим. URA.RU), тогда же определят сильнейших», — написала Анна Батагова в своем telegram-канале. По данным организаторов, в турнире принимают участие исторические клубы из Перми, Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждут ярмарки, шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и различные мастер-классы. На территории запрещена розничная продажа алкоголя. Кульминацией станет яркое огненное шоу. «Зов Пармы» завершится 23 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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