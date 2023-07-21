Этно-ландшафтный фестиваль ежегодно проводится под Чердынью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турнир по историческому фехтованию на фестивале «Зов Пармы» в Пермском крае открыли выстрелом из пушки. Об этом рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова.

«В эпицентре внимания на фестивале „Зов Пармы“ в селе Серегово по Чердынью конечно же ристалище. Множество гостей смотрят на это захватывающее зрелище. Турнир открыл традиционный выстрел из пушки. Финальные бои пройдут завтра (23 июля — прим. URA.RU), тогда же определят сильнейших», — написала Анна Батагова в своем telegram-канале. По данным организаторов, в турнире принимают участие исторические клубы из Перми, Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждут ярмарки, шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и различные мастер-классы. На территории запрещена розничная продажа алкоголя. Кульминацией станет яркое огненное шоу. «Зов Пармы» завершится 23 июля.

Выстрел из пушки ознаменовал начало турнира Фото: telegram-канал Анны Батаговой

Сильнейшие фехтовальщики регионов выясняют, кто лучше владеет холодным оружием Фото: telegram-канал Анны Батаговой