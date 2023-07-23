23 июля 2023
22 июля 2023

Театр самого богатого пермского худрука поймали на финансовых нарушениях

Минфин вскрыл финансовые нарушения в пермском Театре-Театре
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, театр, театр театр
Минфин потребовал устранить финансовые нарушения, допущенные Театром-Театром Фото:

Пермский Театр-Театр тратил бюджетные деньги на невыполненный ремонт и незаконно оплатил путевку на курорт своему сотруднику. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной министерством финансов Пермского края, проведенной в январе — марте текущего года. Итоги проверки ведомство разместило на своем сайте.

«Объект контроля: ГКАУК „Пермский академический Театр-Театр“. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: оплачены фактически невыполненные работы по штукатурке стен, их облицовке, установке светильников, предусмотренные заключенными гражданско-правовыми договорами на проведение ремонта. Предоставлена и оплачена стоимость путевки на санаторно-курортное лечение работнику в 2022 году при отсутствии законных оснований. Предоставлена и выплачена материальная помощь работнику при отсутствии законных оснований», — указано в итогах контрольной проверки.

Помимо этого, учреждение искажало показатели бухгалтерской отчетности за 2021-22 годы. При отчете о выполнении госзадания по театральным постановкам Театр-Театр завышал число зрителей — всего минфин Прикамья выявил 11 нарушений и потребовал учреждение устранить их. URA.RU рассказывало, что художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм оказался самым высокооплачиваемым среди руководителей учреждений, подведомственных краевому минкультуры. Его среднемесячный доход по итогам 2022 года превысил 700 тысяч рублей.

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Пермский Театр-Театр тратил бюджетные деньги на невыполненный ремонт и незаконно оплатил путевку на курорт своему сотруднику. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной министерством финансов Пермского края, проведенной в январе — марте текущего года. Итоги проверки ведомство разместило на своем сайте. «Объект контроля: ГКАУК „Пермский академический Театр-Театр“. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: оплачены фактически невыполненные работы по штукатурке стен, их облицовке, установке светильников, предусмотренные заключенными гражданско-правовыми договорами на проведение ремонта. Предоставлена и оплачена стоимость путевки на санаторно-курортное лечение работнику в 2022 году при отсутствии законных оснований. Предоставлена и выплачена материальная помощь работнику при отсутствии законных оснований», — указано в итогах контрольной проверки. Помимо этого, учреждение искажало показатели бухгалтерской отчетности за 2021-22 годы. При отчете о выполнении госзадания по театральным постановкам Театр-Театр завышал число зрителей — всего минфин Прикамья выявил 11 нарушений и потребовал учреждение устранить их. URA.RU рассказывало, что художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм оказался самым высокооплачиваемым среди руководителей учреждений, подведомственных краевому минкультуры. Его среднемесячный доход по итогам 2022 года превысил 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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