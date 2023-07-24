Пермский Театр-Театр поспорил с минфином о выявленных нарушениях

В ТТ недостатка в зрителях нет, уверяют в театре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском академическом Театре-Театре ответили на претензии регионального министерства финансов, которое заявило о нарушениях в учреждении культуры. С частью предписаний в театре согласились, но упрек в завышении числа зрителей считают безосновательным. В минфине сочли, что «Концерт для мам», который прошел в ТТ ко Дню матери — это не спектакль, а значит включать 2900 его зрителей в отчет о выполнении госзадания нельзя. Но в театре говорят, что этот тезис спорный.

«Данный тезис является крайне спорным. Театр считает, что программа „Концерт для мам“, созданная для большой сцены профессиональной постановочной командой и рассчитанная на участие 17 артистов драмы, полного состава балетной труппы и полного состава оркестра Театра-Театра, представляет собой большую театральную постановку с использованием сценического оборудования, костюмов, грима и реквизита. Поэтому отнесение ее к услуге „Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)“ вполне оправдано», — пояснили URA.RU в театре.

С другими претензиями в ТТ согласны. Так, театр признал оплату фактически невыполненных работ по штукатурке стен (6804 руб.), их облицовке и установке светильников (6684 руб.). Это объясняют техническими ошибками при ремонте. Также в ТТ готовы вернуть деньги, потраченные на путевку в санаторий своему сотруднику (17890 руб.). Как говорят в театре, человек крайне нуждался в восстановлении здоровья после перенесенного COVID-19. Вернут в бюджет и 169 442 рубля, которые ранее выплатили в качестве материальной помощи другому работнику, попавшему в сложную жизненную ситуацию из-за COVID 19 и тяжелой болезни родственника.

О том, что в Театре-Театре выявлен ряд нарушений, стало известно 24 июля. Тогда минфин опубликовал итоги своей проверки, проведенной в январе — марте.