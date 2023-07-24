24 июля 2023

Пьяный пермяк насмерть сбил мужчину в ДТП и остался должен 486 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, чп, дтп, огонь, авария
В результате ДТП маленький ребенок остался без отца Фото:

Житель Добрянки (Пермский край) будучи пьяным устроил ДТП, в котором погиб водитель отечественного авто. Российский союз автостраховщик взыскал через суд с виновного 486 тысяч рублей в качестве компенсации семье погибшего. Об этом сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда.

«Взыскать с ответчика в пользу Российского Союза Автостраховщиков в порядке регресса сумму компенсационной выплаты в размере 486536 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен возместить судебные расходы.

Авария по вине осужденного произошла в ночное время суток. Будучи пьяным, он не справился с управлением на дороге и врезался в автомобиль погибшего. У жертвы остался маленький сын, которому РСА выплатил компенсацию в размере 475 тысяч рублей, а также оплатил погребение в размере 11,5 тысячи рублей. Эту сумму в союзе решили возместить, отсудив ее у виновного. Также в ходе судебного заседания выяснилось, что ответчик уже ранее был судим и не имел прав, а автомобиль он взял у знакомого своего отца, у которого работал в автомастерской.

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Житель Добрянки (Пермский край) будучи пьяным устроил ДТП, в котором погиб водитель отечественного авто. Российский союз автостраховщик взыскал через суд с виновного 486 тысяч рублей в качестве компенсации семье погибшего. Об этом сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу Российского Союза Автостраховщиков в порядке регресса сумму компенсационной выплаты в размере 486536 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен возместить судебные расходы. Авария по вине осужденного произошла в ночное время суток. Будучи пьяным, он не справился с управлением на дороге и врезался в автомобиль погибшего. У жертвы остался маленький сын, которому РСА выплатил компенсацию в размере 475 тысяч рублей, а также оплатил погребение в размере 11,5 тысячи рублей. Эту сумму в союзе решили возместить, отсудив ее у виновного. Также в ходе судебного заседания выяснилось, что ответчик уже ранее был судим и не имел прав, а автомобиль он взял у знакомого своего отца, у которого работал в автомастерской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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