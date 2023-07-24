Компания «Флай Плэнинг» поддержала семью участника СВО, которая живет в ЖК «Привилегия». Представитель застройщика пообщалась с родственниками военнослужащего и передала им набор подарков. Также по видеосвязи родных бойца поддержала руководитель проекта «Жители МКД Челябинская область» партии «Единая Россия» Светлана Шакирова.
«Россия всегда защищала своих граждан, а сегодня пришел момент, когда ей самой нужна помощь ваших мужей, дорогие жены, ваши мужья — герои. Будьте сильными и верными помощницами своим супругам, вы жены бойцов. Очень приятно, что и у нас в ЖК „Привилегия“ есть такие семьи», — отметила Шакирова.
Шакирова отметила, АПРИ «Флай Плэнинг» стала одной из первых строительных компаний в регионе, которая централизованно подходит к помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В компании подтверждают, у руководства «Флай Плэнинг» семьи участников СВО, которым оказывается помощь в рамках программы «Своих не бросаем», находятся на особом контроле.
Компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала одной из первых строительных компаний в регионе, которая централизованно подходит к помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО
Фото: пресс-служба АПРИ «Флай Плэнинг»
Представитель компании «Флай Плэнинг» пообщалась с родственниками военнослужащего и передала им набор подарков
Компания «Флай Плэнинг» поддержала семью участника СВО, которая живет в ЖК «Привилегия». Представитель застройщика пообщалась с родственниками военнослужащего и передала им набор подарков. Также по видеосвязи родных бойца поддержала руководитель проекта «Жители МКД Челябинская область» партии «Единая Россия» Светлана Шакирова. «Россия всегда защищала своих граждан, а сегодня пришел момент, когда ей самой нужна помощь ваших мужей, дорогие жены, ваши мужья — герои. Будьте сильными и верными помощницами своим супругам, вы жены бойцов. Очень приятно, что и у нас в ЖК „Привилегия“ есть такие семьи», — отметила Шакирова. Шакирова отметила, АПРИ «Флай Плэнинг» стала одной из первых строительных компаний в регионе, которая централизованно подходит к помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В компании подтверждают, у руководства «Флай Плэнинг» семьи участников СВО, которым оказывается помощь в рамках программы «Своих не бросаем», находятся на особом контроле.