Орлов рассказал о судьбе одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ в ближайшее время не будут сносить. Однако мэрия Екатеринбурга не отказывается от этих планов.
«Сложно сказать, что завтра собственник этого земельного участка возьмет и снесет рынок. Но вопрос прорабатывается, конечно. И сегодня то, что там расположено, не соответствует никаким современным нормам. Будем с собственниками участка вести работу, чтобы уже осваивать землю под жилье, общественно-деловую и социальную застройку. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу, но то, что вопрос назрел, не вызывает сомнений», — сказал мэр Алексей Орлов во время объезда Кировского района.
Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.
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