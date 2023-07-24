24 июля 2023

Орлов рассказал о судьбе одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

В Екатеринбурге пока не будут сносить рынок на ЖБИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Партконференция «Единой России». Екатеринбург, орлов алексей
Орлом рассказал, когда снесут КОР Фото:

Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ в ближайшее время не будут сносить. Однако мэрия Екатеринбурга не отказывается от этих планов.

«Сложно сказать, что завтра собственник этого земельного участка возьмет и снесет рынок. Но вопрос прорабатывается, конечно. И сегодня то, что там расположено, не соответствует никаким современным нормам. Будем с собственниками участка вести работу, чтобы уже осваивать землю под жилье, общественно-деловую и социальную застройку. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу, но то, что вопрос назрел, не вызывает сомнений», — сказал мэр Алексей Орлов во время объезда Кировского района.

Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.

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Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ в ближайшее время не будут сносить. Однако мэрия Екатеринбурга не отказывается от этих планов. «Сложно сказать, что завтра собственник этого земельного участка возьмет и снесет рынок. Но вопрос прорабатывается, конечно. И сегодня то, что там расположено, не соответствует никаким современным нормам. Будем с собственниками участка вести работу, чтобы уже осваивать землю под жилье, общественно-деловую и социальную застройку. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу, но то, что вопрос назрел, не вызывает сомнений», — сказал мэр Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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