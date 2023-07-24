Орлов рассказал о судьбе одного из крупнейших рынков Екатеринбурга

В Екатеринбурге пока не будут сносить рынок на ЖБИ

25 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Орлом рассказал, когда снесут КОР Фото: Московец Илья © URA.RU Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ в ближайшее время не будут сносить. Однако мэрия Екатеринбурга не отказывается от этих планов. «Сложно сказать, что завтра собственник этого земельного участка возьмет и снесет рынок. Но вопрос прорабатывается, конечно. И сегодня то, что там расположено, не соответствует никаким современным нормам. Будем с собственниками участка вести работу, чтобы уже осваивать землю под жилье, общественно-деловую и социальную застройку. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу, но то, что вопрос назрел, не вызывает сомнений», — сказал мэр Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.

Кировский оптовый рынок (КОР) в микрорайоне ЖБИ в ближайшее время не будут сносить. Однако мэрия Екатеринбурга не отказывается от этих планов. «Сложно сказать, что завтра собственник этого земельного участка возьмет и снесет рынок. Но вопрос прорабатывается, конечно. И сегодня то, что там расположено, не соответствует никаким современным нормам. Будем с собственниками участка вести работу, чтобы уже осваивать землю под жилье, общественно-деловую и социальную застройку. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу, но то, что вопрос назрел, не вызывает сомнений», — сказал мэр Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Освоение территории КОРа запланировано в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. В документе сказано, что рынок снесут, а на его месте построят 120 тысяч квадратных метров жилья.