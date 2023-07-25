К севшему на мель в Баренцевом море судну с пермяками отправят водолазов 26 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + Водолазов доставят по воде или воздуху Фото: Сергей Русанов © URA.RU Корпус севшего на мель судна «Михаил Сомов», на котором есть и пермяки, осмотрят водолазы. Группу специалистов направят к кораблю из Архангельска, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. «Мы запланировали направить туда группу водолазов из Архангельска для обследования подводной части судна. Сейчас прорабатываем способы доставки», — цитирует ТАСС Ершова. Ранее URA.RU рас сказывало, что корабль «Михаил Сомов» сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. На его борту находятся участники экспедиции Арктического плавучего университета из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. Корпус севшего на мель судна «Михаил Сомов», на котором есть и пермяки, осмотрят водолазы. Группу специалистов направят к кораблю из Архангельска, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. «Мы запланировали направить туда группу водолазов из Архангельска для обследования подводной части судна. Сейчас прорабатываем способы доставки», — цитирует ТАСС Ершова. Ранее URA.RU рас сказывало, что корабль «Михаил Сомов» сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. На его борту находятся участники экспедиции Арктического плавучего университета из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям