25 июля 2023

К севшему на мель в Баренцевом море судну с пермяками отправят водолазов

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно морской флот. архив. Пермь, корабль, балтийское море, судницын анатолий, пилау
Водолазов доставят по воде или воздуху Фото:

Корпус севшего на мель судна «Михаил Сомов», на котором есть и пермяки, осмотрят водолазы. Группу специалистов направят к кораблю из Архангельска, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

«Мы запланировали направить туда группу водолазов из Архангельска для обследования подводной части судна. Сейчас прорабатываем способы доставки», — цитирует ТАСС Ершова.

Ранее URA.RU рас сказывало, что корабль «Михаил Сомов» сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. На его борту находятся участники экспедиции Арктического плавучего университета из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.

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Корпус севшего на мель судна «Михаил Сомов», на котором есть и пермяки, осмотрят водолазы. Группу специалистов направят к кораблю из Архангельска, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. «Мы запланировали направить туда группу водолазов из Архангельска для обследования подводной части судна. Сейчас прорабатываем способы доставки», — цитирует ТАСС Ершова. Ранее URA.RU рас сказывало, что корабль «Михаил Сомов» сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. На его борту находятся участники экспедиции Арктического плавучего университета из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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