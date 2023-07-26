Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию на фоне санкций

Из-за санкций глава банк БРИКС Дилма Руссефф не рассматривает новые проекты в РФ
Глава банк БРИКС Дилма Руссефф заявила, что из-за санкций компания пока не может думать о создании новых проектов в России. Об этом глава банка сообщила в социальных сетях.
«Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованы», — заявила в «X» (бывший Twitter) Руссефф.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ищет новые пути обхода западных санкций в финансовой сфере. Помочь в решении этого готовы страны БРИКС и НБР.
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