26 июля 2023

Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию на фоне санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, русеф дилма, руссефф дилма, роуссефф дилма, роусеф дилма, dilma vana rousseff, rouseff dilma vana
Из-за санкций глава банк БРИКС Дилма Руссефф не рассматривает новые проекты в РФ Фото:

Глава банк БРИКС Дилма Руссефф заявила, что из-за санкций компания пока не может думать о создании новых проектов в России. Об этом глава банка сообщила в социальных сетях.

«Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованы», — заявила в «X» (бывший Twitter) Руссефф.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ищет новые пути обхода западных санкций в финансовой сфере. Помочь в решении этого готовы страны БРИКС и НБР.

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Глава банк БРИКС Дилма Руссефф заявила, что из-за санкций компания пока не может думать о создании новых проектов в России. Об этом глава банка сообщила в социальных сетях. «Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованы», — заявила в «X» (бывший Twitter) Руссефф. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ищет новые пути обхода западных санкций в финансовой сфере. Помочь в решении этого готовы страны БРИКС и НБР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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