26 июля 2023

Власти челябинского района ответят за отсутствие газа в двух поселках

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Администрацию Карталинского района обязали установить ограничивающий знак у газопровода Фото:

Власти Карталинского района Челябинской области ответят за нарушение поставки газа в поселках Джабык и Париж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они не проконтролировали установку у газопровода ограничивающего по высоте проезда знака.

«Расстояние от поверхности дорожного покрытия до поврежденного надземного газопровода составляет менее пяти метров. Вместе с тем, отсутствует запрещающий знак № 3.13 „Ограничение высоты“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что данное нарушение создает опасность при движении транспортных средств. Также оно может привести к повреждению линии газопровода.

«Главе администрации Карталинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — добавили в пресс-службе.

URA.RU связалось с главой Карталинского района Анатолием Вдовиным. Он сообщил, что власти района не несут ответственности за данный участок газопровода. В прокуратуру готовится соответствующее обращение. Он предположил, что, когда объект монтировали, требований по установке ограничивающего знака не было.

Нарушения с подачей газа в поселках начались с 17 июля. Всего без газа осталось 642 дома. В пресс-службе регионального минстроя пояснили, что ЧП произошло из-за наезда на газопровод транспортного средства.

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Власти Карталинского района Челябинской области ответят за нарушение поставки газа в поселках Джабык и Париж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они не проконтролировали установку у газопровода ограничивающего по высоте проезда знака. «Расстояние от поверхности дорожного покрытия до поврежденного надземного газопровода составляет менее пяти метров. Вместе с тем, отсутствует запрещающий знак № 3.13 „Ограничение высоты“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что данное нарушение создает опасность при движении транспортных средств. Также оно может привести к повреждению линии газопровода. «Главе администрации Карталинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — добавили в пресс-службе. URA.RU связалось с главой Карталинского района Анатолием Вдовиным. Он сообщил, что власти района не несут ответственности за данный участок газопровода. В прокуратуру готовится соответствующее обращение. Он предположил, что, когда объект монтировали, требований по установке ограничивающего знака не было. Нарушения с подачей газа в поселках начались с 17 июля. Всего без газа осталось 642 дома. В пресс-службе регионального минстроя пояснили, что ЧП произошло из-за наезда на газопровод транспортного средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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