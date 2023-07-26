Власти челябинского района ответят за отсутствие газа в двух поселках

Власти Карталинского района Челябинской области ответят за нарушение поставки газа в поселках Джабык и Париж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они не проконтролировали установку у газопровода ограничивающего по высоте проезда знака.
«Расстояние от поверхности дорожного покрытия до поврежденного надземного газопровода составляет менее пяти метров. Вместе с тем, отсутствует запрещающий знак № 3.13 „Ограничение высоты“», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что данное нарушение создает опасность при движении транспортных средств. Также оно может привести к повреждению линии газопровода.
«Главе администрации Карталинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — добавили в пресс-службе.
URA.RU связалось с главой Карталинского района Анатолием Вдовиным. Он сообщил, что власти района не несут ответственности за данный участок газопровода. В прокуратуру готовится соответствующее обращение. Он предположил, что, когда объект монтировали, требований по установке ограничивающего знака не было.
Нарушения с подачей газа в поселках начались с 17 июля. Всего без газа осталось 642 дома. В пресс-службе регионального минстроя пояснили, что ЧП произошло из-за наезда на газопровод транспортного средства.
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