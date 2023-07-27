Жительница Березников отсудила у мэрии наследство от умершей бабушки

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд постановил, что истец имеет право на наследство, несмотря на отсутствие нужных документов Фото:

Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на администрацию своего города из-за наследства от бабушки. Женщина подала заявление на вступление в наследственные права, но из-за отсутствия документов в праве ей отказали, а имущество в виде садового дома и участка перешло к мэрии, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«Суд решил: исковые требования истца к администрации города Березники о признании права собственности в порядке наследования удовлетворить. Признать за истцом право собственности в порядке наследования после смерти бабушки на долю в праве собственности на садовый дом», — говорится в решении.

Как выяснили в суде, умершая родственница при жизни приобрела садовый участок и дом, но не успела зарегистрировать свое право на него. Однако суд посчитал, что это не может являться основанием для исключения имущества из состава наследства. Внучка умершей приняла в наследство другое имущество, сроков вступления в право не пропустила, поэтому имеет право на получение в собственность дома.

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Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на администрацию своего города из-за наследства от бабушки. Женщина подала заявление на вступление в наследственные права, но из-за отсутствия документов в праве ей отказали, а имущество в виде садового дома и участка перешло к мэрии, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Суд решил: исковые требования истца к администрации города Березники о признании права собственности в порядке наследования удовлетворить. Признать за истцом право собственности в порядке наследования после смерти бабушки на долю в праве собственности на садовый дом», — говорится в решении. Как выяснили в суде, умершая родственница при жизни приобрела садовый участок и дом, но не успела зарегистрировать свое право на него. Однако суд посчитал, что это не может являться основанием для исключения имущества из состава наследства. Внучка умершей приняла в наследство другое имущество, сроков вступления в право не пропустила, поэтому имеет право на получение в собственность дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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