Жительница Березников отсудила у мэрии наследство от умершей бабушки

Суд постановил, что истец имеет право на наследство, несмотря на отсутствие нужных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) подала в суд на администрацию своего города из-за наследства от бабушки. Женщина подала заявление на вступление в наследственные права, но из-за отсутствия документов в праве ей отказали, а имущество в виде садового дома и участка перешло к мэрии, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«Суд решил: исковые требования истца к администрации города Березники о признании права собственности в порядке наследования удовлетворить. Признать за истцом право собственности в порядке наследования после смерти бабушки на долю в праве собственности на садовый дом», — говорится в решении.

Как выяснили в суде, умершая родственница при жизни приобрела садовый участок и дом, но не успела зарегистрировать свое право на него. Однако суд посчитал, что это не может являться основанием для исключения имущества из состава наследства. Внучка умершей приняла в наследство другое имущество, сроков вступления в право не пропустила, поэтому имеет право на получение в собственность дома.