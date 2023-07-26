Путин позвал африканских спортсменов в Екатеринбург

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей стран Африки поучаствовать во Всемирном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом он заявил на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге», — сказал глава государства. Трансляция выступления велась на rutube-канал URA.RU.
Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа в уральской столице. Они станут аналогом Универсиады, которую перенесли в китайский город Чэнду на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.
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