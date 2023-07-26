26 июля 2023

Путин позвал африканских спортсменов в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин зазывает гостей из Африки на Универсиаду в Екатеринбург Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей стран Африки поучаствовать во Всемирном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом он заявил на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге», — сказал глава государства. Трансляция выступления велась на rutube-канал URA.RU.

Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа в уральской столице. Они станут аналогом Универсиады, которую перенесли в китайский город Чэнду на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей стран Африки поучаствовать во Всемирном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом он заявил на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге», — сказал глава государства. Трансляция выступления велась на rutube-канал URA.RU. Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа в уральской столице. Они станут аналогом Универсиады, которую перенесли в китайский город Чэнду на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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