27 июля 2023

В ХМАО адвокат украла у собственных клиентов 13 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, банк, зарплата, кредит, долг, ипотека, сдача, сто рублей, пенсия, деньги, расчет, рубли, коммунальные платежи, купюры
За кражу в крупном размере женщину осудили на четыре с половиной года Фото:

Владелица юридической фирмы из Сургута обманом присвоила себе 13 миллионов рублей, обещая помочь своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Женщине назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.

«В период с мая 2015-го по июль 2020 года подсудимая, являясь генеральным директором ООО „Югра-Эксперт“ в Сургуте, с целью хищения денежных средств предлагала населению юридические услуги. После получения от граждан денег взятые на себя обязательства злоумышленница не исполнила», — говорится в сообщении ведомства.

В результате преступной схемы пострадали 34 человека. По оценкам следствия, ущерб составил более 13 миллионов рублей. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелица юридической фирмы из Сургута обманом присвоила себе 13 миллионов рублей, обещая помочь своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Женщине назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. «В период с мая 2015-го по июль 2020 года подсудимая, являясь генеральным директором ООО „Югра-Эксперт“ в Сургуте, с целью хищения денежных средств предлагала населению юридические услуги. После получения от граждан денег взятые на себя обязательства злоумышленница не исполнила», — говорится в сообщении ведомства. В результате преступной схемы пострадали 34 человека. По оценкам следствия, ущерб составил более 13 миллионов рублей. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...