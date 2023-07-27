В ХМАО адвокат украла у собственных клиентов 13 миллионов рублей

28 июля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

За кражу в крупном размере женщину осудили на четыре с половиной года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелица юридической фирмы из Сургута обманом присвоила себе 13 миллионов рублей, обещая помочь своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Женщине назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. «В период с мая 2015-го по июль 2020 года подсудимая, являясь генеральным директором ООО „Югра-Эксперт“ в Сургуте, с целью хищения денежных средств предлагала населению юридические услуги. После получения от граждан денег взятые на себя обязательства злоумышленница не исполнила», — говорится в сообщении ведомства. В результате преступной схемы пострадали 34 человека. По оценкам следствия, ущерб составил более 13 миллионов рублей. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Владелица юридической фирмы из Сургута обманом присвоила себе 13 миллионов рублей, обещая помочь своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Женщине назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. «В период с мая 2015-го по июль 2020 года подсудимая, являясь генеральным директором ООО „Югра-Эксперт“ в Сургуте, с целью хищения денежных средств предлагала населению юридические услуги. После получения от граждан денег взятые на себя обязательства злоумышленница не исполнила», — говорится в сообщении ведомства. В результате преступной схемы пострадали 34 человека. По оценкам следствия, ущерб составил более 13 миллионов рублей. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.