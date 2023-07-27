Пермяк избил соседа ножом за отказ отдавать деньги

28 июля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Вымогатель зашел в квартиру жертвы и нанес ему удары рукояткой ножа по голове Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Очера (Пермский край) избил рукояткой ножа своего соседа, когда тот отказался просто так отдавать свои 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Агрессивно настроенный вымогатель зашел в квартиру соседа с ножом в руках. Услышав отказ на свои требования, он нанес потерпевшему более 10 ударов рукояткой кухонного ножа по лицу и голове», — говорится на сайте. За день до этого вымогатель в состоянии алкогольного опьянения также пришел к своему соседу и потребовал 20 тысяч рублей. После отказа он предпринял уже более агрессивную попытку вымогательства. После избиения злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, позже его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Житель Очера (Пермский край) избил рукояткой ножа своего соседа, когда тот отказался просто так отдавать свои 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Агрессивно настроенный вымогатель зашел в квартиру соседа с ножом в руках. Услышав отказ на свои требования, он нанес потерпевшему более 10 ударов рукояткой кухонного ножа по лицу и голове», — говорится на сайте. За день до этого вымогатель в состоянии алкогольного опьянения также пришел к своему соседу и потребовал 20 тысяч рублей. После отказа он предпринял уже более агрессивную попытку вымогательства. После избиения злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, позже его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.