В Екатеринбурге женщина облила чужую собаку опасной жидкостью

В Екатеринбурге женщина облила собаку уксусом. Собака получила ожог роговицы глаза. Владелица четырехногого питомца написала заявление в полицию. Инцидент произошел 25 июня на Уралмаше.
«Соседка плеснула на меня и мою собаку уксус. Уже не первый раз так делает. Я написала заявление в отделении полиции №15», — цитирует слова жительницы Уралмаша Натальи Куяновой Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу городского МВД. «Сообщение поступило в отдел полиции номер 15. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в селе Большебрусянское (Свердловская область) двое мужчин асоциального образа жизни во дворе дома жестоко растерзали собаку, чтобы съесть. В этот момент рядом находились несовершеннолетние. На следующий день мать детей обратилась в полицию. По словам женщины, силовики не восприняли всерьез заявление. Тогда она обратилась в региональный Общественный контроль по защите животных.
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