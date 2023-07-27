27 июля 2023

В Екатеринбурге женщина облила чужую собаку опасной жидкостью

На Уралмаше женщина облила чужую собаку уксусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, собака, домашний питомец, шпиц
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга женщина облила собаку уксусом Фото:

В Екатеринбурге женщина облила собаку уксусом. Собака получила ожог роговицы глаза. Владелица четырехногого питомца написала заявление в полицию. Инцидент произошел 25 июня на Уралмаше.

«Соседка плеснула на меня и мою собаку уксус. Уже не первый раз так делает. Я написала заявление в отделении полиции №15», — цитирует слова жительницы Уралмаша Натальи Куяновой Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу городского МВД. «Сообщение поступило в отдел полиции номер 15. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в селе Большебрусянское (Свердловская область) двое мужчин асоциального образа жизни во дворе дома жестоко растерзали собаку, чтобы съесть. В этот момент рядом находились несовершеннолетние. На следующий день мать детей обратилась в полицию. По словам женщины, силовики не восприняли всерьез заявление. Тогда она обратилась в региональный Общественный контроль по защите животных.

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В Екатеринбурге женщина облила собаку уксусом. Собака получила ожог роговицы глаза. Владелица четырехногого питомца написала заявление в полицию. Инцидент произошел 25 июня на Уралмаше. «Соседка плеснула на меня и мою собаку уксус. Уже не первый раз так делает. Я написала заявление в отделении полиции №15», — цитирует слова жительницы Уралмаша Натальи Куяновой Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу городского МВД. «Сообщение поступило в отдел полиции номер 15. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в селе Большебрусянское (Свердловская область) двое мужчин асоциального образа жизни во дворе дома жестоко растерзали собаку, чтобы съесть. В этот момент рядом находились несовершеннолетние. На следующий день мать детей обратилась в полицию. По словам женщины, силовики не восприняли всерьез заявление. Тогда она обратилась в региональный Общественный контроль по защите животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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