Инцидент произошел в селе Большебрусянское (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Большебрусянское (Белоярский район, Свердловская область) 5 августа двое мужчин асоциального образа жизни во дворе дома жестоко растерзали собаку, чтобы съесть. В этот момент рядом находились несовершеннолетние, сообщает группа «Общественный контроль по защите животных» в соцсети «ВКонтакте».

«В селе Большебрусянское двое мужчин в огороде частного дома убили собаку. Они пришли в дом, где попросили у другого мужчины нож. Отдав им его, он ушел спать. Все трое были пьяными. В этот момент в доме также находились дети. Их мама находилась на работе. Старший ребенок услышал разговор мужчин, из которого узнал, что они готовятся убить собаку. Ей отрезали лапы, хвост, голову, вытащили все органы и сняли шкуру», — говорится в сообщении. Зоозащитники отметили, что мужчины выкинули часть останков на мусорку и в бочку с водой в огороде, а другую унесли с собой.

На следующий день мать детей вместе с соседкой обратились в дежурную часть полиции Белоярского района. Женщины рассказали о происшествии. Но, по их словам, силовики не восприняли всерьез заявление. Тогда женщина обратилась в Общественный контроль по защите животных Свердловской области.

«Граждане написали заявление о совершенном преступлении и отправили на сайт в ГУ МВД России по Свердловской области. После этого приехал участковый. Он осмотрел место происшествия. На месте обнаружили нож, топор со следами крови и часть останков убитой собаки, которые достали из бочки. Были опрошены дети и отец. Составлен протокол», — пишут зоозащитники. Они отметили, что один из живодеров был ранее судим за разбой и грабеж.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал корреспонденту URA.RU, что по данному заявлению проводится проверка. Ранее URA.RU писало о том, что житель Рефтинского выбросил в окно с четвертого этажа собаку. Суд наказал мужчину.

Фото: Общественный контроль по защите животных, vk.com

В бочку (справа), по словам волонтеров, выбросили останки собаки Фото: Общественный контроль по защите животных, vk.com

Останки собаки Фото: Общественный контроль по защите животных, vk.com