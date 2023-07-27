Пермячка получила срок за несуществующего ребенка

Жительнице Перми вынесли приговор за обман ЗАГСа с рождением ребенка. Женщина предоставила ложные орган ложные факты о рождении у нее ребенка для получения государственной помощи, за что была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. По иску прокурора аннулированы записи актов о рождении детей», — говорится на сайте. Также виновная должна вернуть полученные от государства средства. Приговор не вступил в законную силу.
Пермячка смогла убедить ЗАГС, что родила ребенка вне медучреждения. Факт рождения подтвердила подруга мошенницы, которая пришла с обвиненной. Женщина получила пособие в размере более 40 тысяч рублей.
Обман ЗАГСа с ненастоящим ребенком — не редкость для Перми. URA.RU ранее сообщало о нескольких таких случаях мошенничества. Женщины получали более внушительные суммы от 300, 400 и 500 тысяч рублей. Одной из виновниц суд назначил наказание в виде лишения свободы условно.
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