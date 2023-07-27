27 июля 2023

Пермячка получила срок за несуществующего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Пермячку приговорили к 2 годам лишения свободы Фото:

Жительнице Перми вынесли приговор за обман ЗАГСа с рождением ребенка. Женщина предоставила ложные орган ложные факты о рождении у нее ребенка для получения государственной помощи, за что была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. По иску прокурора аннулированы записи актов о рождении детей», — говорится на сайте. Также виновная должна вернуть полученные от государства средства. Приговор не вступил в законную силу.

Пермячка смогла убедить ЗАГС, что родила ребенка вне медучреждения. Факт рождения подтвердила подруга мошенницы, которая пришла с обвиненной. Женщина получила пособие в размере более 40 тысяч рублей.

Обман ЗАГСа с ненастоящим ребенком — не редкость для Перми. URA.RU ранее сообщало о нескольких таких случаях мошенничества. Женщины получали более внушительные суммы от 300, 400 и 500 тысяч рублей. Одной из виновниц суд назначил наказание в виде лишения свободы условно.

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Жительнице Перми вынесли приговор за обман ЗАГСа с рождением ребенка. Женщина предоставила ложные орган ложные факты о рождении у нее ребенка для получения государственной помощи, за что была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. По иску прокурора аннулированы записи актов о рождении детей», — говорится на сайте. Также виновная должна вернуть полученные от государства средства. Приговор не вступил в законную силу. Пермячка смогла убедить ЗАГС, что родила ребенка вне медучреждения. Факт рождения подтвердила подруга мошенницы, которая пришла с обвиненной. Женщина получила пособие в размере более 40 тысяч рублей. Обман ЗАГСа с ненастоящим ребенком — не редкость для Перми. URA.RU ранее сообщало о нескольких таких случаях мошенничества. Женщины получали более внушительные суммы от 300, 400 и 500 тысяч рублей. Одной из виновниц суд назначил наказание в виде лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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