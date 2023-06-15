15 июня 2023

Пермячка получила материнский капитал, обманув Пенсионный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина незаконно получила 524 тысячи рублей Фото:

Жительница Перми обманом получила средства материнского капитала. Женщина предоставила в региональное отделение Фонда пенсионного и соцстрахования свидетельство о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что женщина представила в регистрирующие органы документы о рождении у нее ребенка вне медицинской организации и без оказания медпомощи. На основании выданного ей свидетельства о рождении она воспользовалась правом на оказание мер господдержки, получив из бюджета сумму в размере 524 тыс. рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Также суд рассмотрит дело о взыскании горожанки средств материнского капитала, которые она получила незаконно.

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Жительница Перми обманом получила средства материнского капитала. Женщина предоставила в региональное отделение Фонда пенсионного и соцстрахования свидетельство о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что женщина представила в регистрирующие органы документы о рождении у нее ребенка вне медицинской организации и без оказания медпомощи. На основании выданного ей свидетельства о рождении она воспользовалась правом на оказание мер господдержки, получив из бюджета сумму в размере 524 тыс. рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Также суд рассмотрит дело о взыскании горожанки средств материнского капитала, которые она получила незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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