Пермячка получила материнский капитал, обманув Пенсионный фонд

Жительница Перми обманом получила средства материнского капитала. Женщина предоставила в региональное отделение Фонда пенсионного и соцстрахования свидетельство о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что женщина представила в регистрирующие органы документы о рождении у нее ребенка вне медицинской организации и без оказания медпомощи. На основании выданного ей свидетельства о рождении она воспользовалась правом на оказание мер господдержки, получив из бюджета сумму в размере 524 тыс. рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства.
Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Также суд рассмотрит дело о взыскании горожанки средств материнского капитала, которые она получила незаконно.
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