Пермячка выдумала ребенка и получила маткапитал

18 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Факт рождения несуществующего ребенка подтвердила знакомая женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. «Виновная летом 2020 года сообщила в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации Перми заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. Это подтвердила ее знакомая. На основании представленных документов было выдано свидетельство о рождении и оказаны меры соцподдержки в виде выплаты семейного капитала в размере 330 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении в бюджет региона суммы причиненного материального вреда в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. «Виновная летом 2020 года сообщила в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации Перми заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. Это подтвердила ее знакомая. На основании представленных документов было выдано свидетельство о рождении и оказаны меры соцподдержки в виде выплаты семейного капитала в размере 330 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении в бюджет региона суммы причиненного материального вреда в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.