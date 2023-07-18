Пермячка выдумала ребенка и получила маткапитал

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Факт рождения несуществующего ребенка подтвердила знакомая женщины Фото:

Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

«Виновная летом 2020 года сообщила в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации Перми заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. Это подтвердила ее знакомая. На основании представленных документов было выдано свидетельство о рождении и оказаны меры соцподдержки в виде выплаты семейного капитала в размере 330 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении в бюджет региона суммы причиненного материального вреда в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

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Пермский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. «Виновная летом 2020 года сообщила в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС администрации Перми заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. Это подтвердила ее знакомая. На основании представленных документов было выдано свидетельство о рождении и оказаны меры соцподдержки в виде выплаты семейного капитала в размере 330 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении в бюджет региона суммы причиненного материального вреда в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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