Депутат Госдумы объяснил, как будут наказывать тех, кто дает мелкие взятки

Депутат Госдумы Хамзаев: за дачу взятки до 10 тысяч ждет строгое наказание

29 июля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Ответственность за взятку не грозит только в случае вымогательства, сказал Бийсултан Хамзаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наказание для тех, кто дает взятки до 10 тысяч рублей, будет таким же строгим, как для тех, кто их берет. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Антикоррупционная работа — это мост с двухсторонним движением. Отвечает тот, кто берет взятку, и тот, кто дает. Если это двухстороннее движение, тоже ответственность должна быть. Мы не можем совершенствовать антикоррупционную деятельность в государстве, а наказывать только тех, кто берет. Ответственность тех, кто дает, тоже должна быть систематизирована, регламентирована и наказуема. По-хорошему должно быть также, как в случае с теми, кто взятку взял», — сказал Бийсултан Хамзаев. По его словам, не всегда тот, кто дает взятку — преступник. «Мелкое взяточничество, если это вымогательство — это другая ответственность. Если это зафиксировано, было обращение в полицию, например, и она этим вопросом занималась, то [тот, кто передал деньги — жертва]», — объяснил депутат. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Также предполагается конфискация имущества преступника.

Наказание для тех, кто дает взятки до 10 тысяч рублей, будет таким же строгим, как для тех, кто их берет. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Антикоррупционная работа — это мост с двухсторонним движением. Отвечает тот, кто берет взятку, и тот, кто дает. Если это двухстороннее движение, тоже ответственность должна быть. Мы не можем совершенствовать антикоррупционную деятельность в государстве, а наказывать только тех, кто берет. Ответственность тех, кто дает, тоже должна быть систематизирована, регламентирована и наказуема. По-хорошему должно быть также, как в случае с теми, кто взятку взял», — сказал Бийсултан Хамзаев. По его словам, не всегда тот, кто дает взятку — преступник. «Мелкое взяточничество, если это вымогательство — это другая ответственность. Если это зафиксировано, было обращение в полицию, например, и она этим вопросом занималась, то [тот, кто передал деньги — жертва]», — объяснил депутат. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Также предполагается конфискация имущества преступника.