28 июля 2023

Депутат Госдумы объяснил, как будут наказывать тех, кто дает мелкие взятки

Депутат Госдумы Хамзаев: за дачу взятки до 10 тысяч ждет строгое наказание
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Ответственность за взятку не грозит только в случае вымогательства, сказал Бийсултан Хамзаев Фото:

Наказание для тех, кто дает взятки до 10 тысяч рублей, будет таким же строгим, как для тех, кто их берет. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«Антикоррупционная работа — это мост с двухсторонним движением. Отвечает тот, кто берет взятку, и тот, кто дает. Если это двухстороннее движение, тоже ответственность должна быть. Мы не можем совершенствовать антикоррупционную деятельность в государстве, а наказывать только тех, кто берет. Ответственность тех, кто дает, тоже должна быть систематизирована, регламентирована и наказуема. По-хорошему должно быть также, как в случае с теми, кто взятку взял», — сказал Бийсултан Хамзаев.

По его словам, не всегда тот, кто дает взятку — преступник. «Мелкое взяточничество, если это вымогательство — это другая ответственность. Если это зафиксировано, было обращение в полицию, например, и она этим вопросом занималась, то [тот, кто передал деньги — жертва]», — объяснил депутат.

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Также предполагается конфискация имущества преступника.

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Наказание для тех, кто дает взятки до 10 тысяч рублей, будет таким же строгим, как для тех, кто их берет. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Антикоррупционная работа — это мост с двухсторонним движением. Отвечает тот, кто берет взятку, и тот, кто дает. Если это двухстороннее движение, тоже ответственность должна быть. Мы не можем совершенствовать антикоррупционную деятельность в государстве, а наказывать только тех, кто берет. Ответственность тех, кто дает, тоже должна быть систематизирована, регламентирована и наказуема. По-хорошему должно быть также, как в случае с теми, кто взятку взял», — сказал Бийсултан Хамзаев. По его словам, не всегда тот, кто дает взятку — преступник. «Мелкое взяточничество, если это вымогательство — это другая ответственность. Если это зафиксировано, было обращение в полицию, например, и она этим вопросом занималась, то [тот, кто передал деньги — жертва]», — объяснил депутат. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Также предполагается конфискация имущества преступника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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