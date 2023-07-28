Волонтеры нашли пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего парня

Предположительно, парня нашли в палатке у дороги (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего молодого человека, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

По данным telegram-канала «4 канал. Екатеринбург. Новости», парня нашли в палатке у дороги. Его отвезли на ближайшую базу и накормили. Журналист URA.RU обратился за комментарием к руководителю «Прорыва» Наталье Волковой. Она не стала отвечать на вопросы корреспондента.

О том, что 18-летний парень пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские.