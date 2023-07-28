Волонтеры нашли пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего парня

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Предположительно, парня нашли в палатке у дороги (архивное фото) Фото:

Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего молодого человека, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

По данным telegram-канала «4 канал. Екатеринбург. Новости», парня нашли в палатке у дороги. Его отвезли на ближайшую базу и накормили. Журналист URA.RU обратился за комментарием к руководителю «Прорыва» Наталье Волковой. Она не стала отвечать на вопросы корреспондента.

О том, что 18-летний парень пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские.

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Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего молодого человека, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». По данным telegram-канала «4 канал. Екатеринбург. Новости», парня нашли в палатке у дороги. Его отвезли на ближайшую базу и накормили. Журналист URA.RU обратился за комментарием к руководителю «Прорыва» Наталье Волковой. Она не стала отвечать на вопросы корреспондента. О том, что 18-летний парень пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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