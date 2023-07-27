27 июля 2023

В районе перевала Дятлова таинственно исчез 18-летний парень. Фото

Поисковый отряд «Прорыв» ищет 18-летнего Даниила Карпикова в районе перевала Дятлова
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики и волонтеры ищут 18-летнего Даниила Карпикова Фото:

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» ищут 18-летнего парня в районе перевала Дятлова (Свердловская область). Даниил Карпиков пропал 26 июля, сообщает«Прорыв».

«Молодой человек высокого роста — 190 сантиметров, худощавого телосложения. У юноши светлые волосы и карие глаза. Парень был одет в темные спортивные штаны и черную куртку, на ногах обуты черные кроссовки с белыми вставками, а также была при нем синяя спортивная сумка и черный рюкзак с металлической ручкой. Даниил нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении «Прорыва» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Поисками парня занимаются волонтеры и силовики. Предполагаемое место нахождение Пермский край, Култаевское СП, поселок Объект КРП — Свердловская область, Ивдельский городской округ, Перевал Дятлова.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне частого исчезновения детей и подростков екатеринбургская полиция выпустила памятку для родных. По словам силовиков, чаще всего самовольные уходы совершают дети в возрасте 15 — 16 лет. Основными причинами являются желание бесконтрольно проводить время, конфликты с родителями.

Фото:

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Волонтеры поискового отряда «Прорыв» ищут 18-летнего парня в районе перевала Дятлова (Свердловская область). Даниил Карпиков пропал 26 июля, сообщает«Прорыв». «Молодой человек высокого роста — 190 сантиметров, худощавого телосложения. У юноши светлые волосы и карие глаза. Парень был одет в темные спортивные штаны и черную куртку, на ногах обуты черные кроссовки с белыми вставками, а также была при нем синяя спортивная сумка и черный рюкзак с металлической ручкой. Даниил нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении «Прорыва» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Поисками парня занимаются волонтеры и силовики. Предполагаемое место нахождение Пермский край, Култаевское СП, поселок Объект КРП — Свердловская область, Ивдельский городской округ, Перевал Дятлова. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне частого исчезновения детей и подростков екатеринбургская полиция выпустила памятку для родных. По словам силовиков, чаще всего самовольные уходы совершают дети в возрасте 15 — 16 лет. Основными причинами являются желание бесконтрольно проводить время, конфликты с родителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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