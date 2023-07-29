29 июля 2023
28 июля 2023

Аферисты выпрашивают паспортные данные у свердловчан, чтобы вручать подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Мошенники заявляют, что хотят вручить подарок на празднике, поэтому просят личные данные Фото:

В Каменском городском округе (Свердловская область) мошенники ходят к пенсионерам, представляются организаторами мероприятий и выпрашивают паспортные данные для вручения подарков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Уважаемые жители Каменского городского округа. Появилась информация, что мошенники под видом организаторов мероприятий приходят в квартиры к пенсионерам и запрашивают паспортные данные для вручения подарков», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте».

В администрации округа уверены, что аферисты активизировались из-за Дня пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября. Пожилых людей призывают не идти на поводу у преступников. «Мы не запрашиваем таким образом персональные данные. Это делается официально через органы власти», — добавили в администрации Каменского округа.

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В Каменском городском округе (Свердловская область) мошенники ходят к пенсионерам, представляются организаторами мероприятий и выпрашивают паспортные данные для вручения подарков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Уважаемые жители Каменского городского округа. Появилась информация, что мошенники под видом организаторов мероприятий приходят в квартиры к пенсионерам и запрашивают паспортные данные для вручения подарков», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте». В администрации округа уверены, что аферисты активизировались из-за Дня пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября. Пожилых людей призывают не идти на поводу у преступников. «Мы не запрашиваем таким образом персональные данные. Это делается официально через органы власти», — добавили в администрации Каменского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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