Аферисты выпрашивают паспортные данные у свердловчан, чтобы вручать подарки

30 июля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Мошенники заявляют, что хотят вручить подарок на празднике, поэтому просят личные данные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Каменском городском округе (Свердловская область) мошенники ходят к пенсионерам, представляются организаторами мероприятий и выпрашивают паспортные данные для вручения подарков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Уважаемые жители Каменского городского округа. Появилась информация, что мошенники под видом организаторов мероприятий приходят в квартиры к пенсионерам и запрашивают паспортные данные для вручения подарков», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте». В администрации округа уверены, что аферисты активизировались из-за Дня пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября. Пожилых людей призывают не идти на поводу у преступников. «Мы не запрашиваем таким образом персональные данные. Это делается официально через органы власти», — добавили в администрации Каменского округа.

В Каменском городском округе (Свердловская область) мошенники ходят к пенсионерам, представляются организаторами мероприятий и выпрашивают паспортные данные для вручения подарков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Уважаемые жители Каменского городского округа. Появилась информация, что мошенники под видом организаторов мероприятий приходят в квартиры к пенсионерам и запрашивают паспортные данные для вручения подарков», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте». В администрации округа уверены, что аферисты активизировались из-за Дня пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября. Пожилых людей призывают не идти на поводу у преступников. «Мы не запрашиваем таким образом персональные данные. Это делается официально через органы власти», — добавили в администрации Каменского округа.