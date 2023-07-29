В ХМАО из-за светофора случилась авария. Видео

30 июля 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Жители утверждают, что ДТП там происходят из-за неправильно работающего светофора Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на проспекте Набережном возле гостиницы «Метрополис» два автомобиля столкнулись из-за неправильно работающего светофора. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Вечер оказался для некоторых вовсе не добрый. Частое явление, к сожалению. Опять ДТП. Когда же обратят внимание на этот участок и поменяют уже работу светофоров? Непонятно, кто в этой ситуации виновен. Самое главное, что все живы», — передает слова свидетелей telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.

В Сургуте (ХМАО) на проспекте Набережном возле гостиницы «Метрополис» два автомобиля столкнулись из-за неправильно работающего светофора. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Вечер оказался для некоторых вовсе не добрый. Частое явление, к сожалению. Опять ДТП. Когда же обратят внимание на этот участок и поменяют уже работу светофоров? Непонятно, кто в этой ситуации виновен. Самое главное, что все живы», — передает слова свидетелей telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.