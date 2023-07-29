Жители утверждают, что ДТП там происходят из-за неправильно работающего светофора
В Сургуте (ХМАО) на проспекте Набережном возле гостиницы «Метрополис» два автомобиля столкнулись из-за неправильно работающего светофора. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«Вечер оказался для некоторых вовсе не добрый. Частое явление, к сожалению. Опять ДТП. Когда же обратят внимание на этот участок и поменяют уже работу светофоров? Непонятно, кто в этой ситуации виновен. Самое главное, что все живы», — передает слова свидетелей telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».
Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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