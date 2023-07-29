29 июля 2023
28 июля 2023

В ХМАО из-за светофора случилась авария. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние дорог Екатеринбурга, светофор, сломался
Жители утверждают, что ДТП там происходят из-за неправильно работающего светофора Фото:

В Сургуте (ХМАО) на проспекте Набережном возле гостиницы «Метрополис» два автомобиля столкнулись из-за неправильно работающего светофора. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Вечер оказался для некоторых вовсе не добрый. Частое явление, к сожалению. Опять ДТП. Когда же обратят внимание на этот участок и поменяют уже работу светофоров? Непонятно, кто в этой ситуации виновен. Самое главное, что все живы», — передает слова свидетелей telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) на проспекте Набережном возле гостиницы «Метрополис» два автомобиля столкнулись из-за неправильно работающего светофора. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Вечер оказался для некоторых вовсе не добрый. Частое явление, к сожалению. Опять ДТП. Когда же обратят внимание на этот участок и поменяют уже работу светофоров? Непонятно, кто в этой ситуации виновен. Самое главное, что все живы», — передает слова свидетелей telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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