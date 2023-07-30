Бывший игрок ЦСКА из Либерии рассказал о драке с Березуцким

Экс-игрок ЦСКА Олисе заявил, что остался с синяком под глазом из-за драки с Березуцким
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Потасовка произошла на тренировке, поделился Секу Олисе Фото:

Бывший полузащитник ЦСКА, либерийский футболист Секу Олисе подрался с экс-защитником команды Алексеем Березуцким. Об этом Олисе рассказал журналистами в интервью.

«Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался. С Березуцким [Алексеем]», — передает слова футболиста Sport24.

Олисе пояснил, что потасовка произошла на тренировке. Он обыграл Березуцкого в индивидуальном столкновении. «Березуцкий после этого сыграл против меня жестко. Я подошел: „Ты почему так действуешь против меня?“. Ну и слово за слово… Нас быстро растащили», — рассказал экс-полузащитник. Он поделился, что после драки у него остался синяк под глазом. Однако позже футболисты все обсудили и смогли уладить конфликт.

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Бывший полузащитник ЦСКА, либерийский футболист Секу Олисе подрался с экс-защитником команды Алексеем Березуцким. Об этом Олисе рассказал журналистами в интервью. «Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался. С Березуцким [Алексеем]», — передает слова футболиста Sport24. Олисе пояснил, что потасовка произошла на тренировке. Он обыграл Березуцкого в индивидуальном столкновении. «Березуцкий после этого сыграл против меня жестко. Я подошел: „Ты почему так действуешь против меня?“. Ну и слово за слово… Нас быстро растащили», — рассказал экс-полузащитник. Он поделился, что после драки у него остался синяк под глазом. Однако позже футболисты все обсудили и смогли уладить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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