Бывший игрок ЦСКА из Либерии рассказал о драке с Березуцким

Бывший полузащитник ЦСКА, либерийский футболист Секу Олисе подрался с экс-защитником команды Алексеем Березуцким. Об этом Олисе рассказал журналистами в интервью.
«Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался. С Березуцким [Алексеем]», — передает слова футболиста
Олисе пояснил, что потасовка произошла на тренировке. Он обыграл Березуцкого в индивидуальном столкновении. «Березуцкий после этого сыграл против меня жестко. Я подошел: „Ты почему так действуешь против меня?“. Ну и слово за слово… Нас быстро растащили», — рассказал экс-полузащитник. Он поделился, что после драки у него остался синяк под глазом. Однако позже футболисты все обсудили и смогли уладить конфликт.
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