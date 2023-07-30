30 июля 2023
29 июля 2023

В Перми предлагают назвать улицу в честь бойца СВО

Новую улицу в Перми предлагается назвать именем бойца, погибшего на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дом офицеров, улица сибирская, вид города с высоты
Предложение рассмотрит городской совет по топонимике Фото:

В Мотовилихинском районе Перми предлагается назвать новую улицу именем Владислава Гачегова, который погиб на СВО 6 августа 2022 года. Этот вопрос рассмотрит совет по городской топонимике.

«На совете будет рассмотрен вопрос о присвоении новой улицы в Мотовилихинском районе имени старшего лейтенанта Гачегова Владислава Игоревича. Он служил в десантно-штурмовом батальоне», — говорится документе, опубликованном на сайте мэрии.

Владислав Гачегов был выпускником Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова. Впоследствии он закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. На СВО Гачегов командовал десантной ротой. Погиб пермяк 6 августа 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

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В Мотовилихинском районе Перми предлагается назвать новую улицу именем Владислава Гачегова, который погиб на СВО 6 августа 2022 года. Этот вопрос рассмотрит совет по городской топонимике. «На совете будет рассмотрен вопрос о присвоении новой улицы в Мотовилихинском районе имени старшего лейтенанта Гачегова Владислава Игоревича. Он служил в десантно-штурмовом батальоне», — говорится документе, опубликованном на сайте мэрии. Владислав Гачегов был выпускником Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова. Впоследствии он закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. На СВО Гачегов командовал десантной ротой. Погиб пермяк 6 августа 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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