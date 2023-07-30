В Перми предлагают назвать улицу в честь бойца СВО

Новую улицу в Перми предлагается назвать именем бойца, погибшего на СВО

Предложение рассмотрит городской совет по топонимике Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми предлагается назвать новую улицу именем Владислава Гачегова, который погиб на СВО 6 августа 2022 года. Этот вопрос рассмотрит совет по городской топонимике.

«На совете будет рассмотрен вопрос о присвоении новой улицы в Мотовилихинском районе имени старшего лейтенанта Гачегова Владислава Игоревича. Он служил в десантно-штурмовом батальоне», — говорится документе, опубликованном на сайте мэрии.

Владислав Гачегов был выпускником Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова. Впоследствии он закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. На СВО Гачегов командовал десантной ротой. Погиб пермяк 6 августа 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.