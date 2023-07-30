30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В Ханты-Мансийске продают двухэтажную квартиру с сауной за 12,5 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, сауна, баден-баден, баден
В квартире есть собственная сауна Фото:

В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей.

«Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении.

В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.

В квартире два этажа
В квартире два этажа
Фото:
Квартира оборудована собственной сауной
Квартира оборудована собственной сауной
Фото:
Площадь объекта составляет более 100 квадратных метров
Площадь объекта составляет более 100 квадратных метров
Фото:

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В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей. «Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении. В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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