В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей.
«Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении.
В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.
В квартире два этажа
Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)
Квартира оборудована собственной сауной
Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)
Площадь объекта составляет более 100 квадратных метров
В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей. «Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении. В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.