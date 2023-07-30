В Ханты-Мансийске продают двухэтажную квартиру с сауной за 12,5 миллионов. Фото

31 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

В квартире есть собственная сауна Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей. «Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении. В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке. В квартире два этажа Фото: «Авито» (https://www.avito.ru) Квартира оборудована собственной сауной Фото: «Авито» (https://www.avito.ru) Площадь объекта составляет более 100 квадратных метров Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

В Ханты-Мансийске выставили на продажу двухуровневую трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и собственной сауной. Объект продают за 12,5 миллионов рублей. «Двухуровневая квартира с сауной и двумя санузлами в центре города. Стоимость составляет 12,5 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже», — говорится в объявлении. В квартире три комнаты, а ее общая площадь составляет более 100 квадратных метров. Собственники жилья сделали дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.