Пермяков зовут в театральный тур по местам съемок скандального сериала

Пермская турфирма анонсировала тур в Казань по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

01 августа 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Театральный тур пройдет в Казани и ее окрестностям Фото: Арсений Ваганов © URA.RU Пермский туроператор объявил о начале продаж нового автобусного тура из Перми в Казань. Его участников отведут за кулисы казанских театров и покажут деревню Семрук, построенную в 2018 году для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Ранее его обвиняли в фальсификации исторической правды и называли антисоветским. Поездка запланирована с 3 по 6 ноября. «Новинка: театральный тур в Казань. Посмотрим на город как на крупный центр театральной жизни. Мы познакомимся сразу с двумя необыкновенными театрами Казани: театром юного зрителя им. Габдуллы Кариева и драматическим театром имени В.И. Качалова. А еще побываем в декорациях к сериалу «Зулейха открывает глаза», — сказано в анонсе тура в группе турагентства «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте». В театре юного зрителя кроме экскурсии за кулисы туристам проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Также в программе тура обзорная экскурсия по Казани и городу Лаишево. Стоимость тура начинается от 15,9 тысяч рублей на человека. В нее входит проезд, проживание в трехзвездочной гостинице, двухразовое питание, услуги экскурсовода. Желающие могут посмотреть спектакль или посетить аквапарк, но билеты туда нужно покупать отдельно. Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась на телеканале «Россия-1» в 2020 году. Одна из главных его тем — раскулачивание во время коллективизации начала 1930-х годов. После выхода сериала многие телезрители раскритиковали сериал за то, что он неверно отображает быт татарских крестьян. Также зрителей возмутили откровенные интимные сцены. Ранее URA.RU писало, что коммунисты просят запретить сериал «Зулейха открывает глаза». Также зрителей-мусульман возмутили интимные сцены в мечети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский туроператор объявил о начале продаж нового автобусного тура из Перми в Казань. Его участников отведут за кулисы казанских театров и покажут деревню Семрук, построенную в 2018 году для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Ранее его обвиняли в фальсификации исторической правды и называли антисоветским. Поездка запланирована с 3 по 6 ноября. «Новинка: театральный тур в Казань. Посмотрим на город как на крупный центр театральной жизни. Мы познакомимся сразу с двумя необыкновенными театрами Казани: театром юного зрителя им. Габдуллы Кариева и драматическим театром имени В.И. Качалова. А еще побываем в декорациях к сериалу «Зулейха открывает глаза», — сказано в анонсе тура в группе турагентства «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте». В театре юного зрителя кроме экскурсии за кулисы туристам проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Также в программе тура обзорная экскурсия по Казани и городу Лаишево. Стоимость тура начинается от 15,9 тысяч рублей на человека. В нее входит проезд, проживание в трехзвездочной гостинице, двухразовое питание, услуги экскурсовода. Желающие могут посмотреть спектакль или посетить аквапарк, но билеты туда нужно покупать отдельно. Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась на телеканале «Россия-1» в 2020 году. Одна из главных его тем — раскулачивание во время коллективизации начала 1930-х годов. После выхода сериала многие телезрители раскритиковали сериал за то, что он неверно отображает быт татарских крестьян. Также зрителей возмутили откровенные интимные сцены. Ранее URA.RU писало, что коммунисты просят запретить сериал «Зулейха открывает глаза». Также зрителей-мусульман возмутили интимные сцены в мечети.