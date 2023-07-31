Областные власти занялись реабилитацией похищенной маньяком челябинки

01 августа 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

С женщиной работают специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Власти Челябинской области занялись вопросом реабилитации похищенной маньяком женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с ней работают специалисты. «Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Ранее к вопросу реабилитации женщины подключилась омбудсмен Юлия Сударенко. Она отметила, что сейчас для восстановления потерпевшей необходима покой и попросила журналистов не пытаться выйти с женщиной на связь. Женщина пробыла в плену у маньяка 14 лет. Все эти годы он издевался и насиловал ее. На ее глазах он убил и расчленил другую пленницу. Сбежать из плена потерпевшая смогла лишь 30 июля. Она рассказала обо всем в полиции. Прибывшие на место правоохранителои обнаружили в доме у маньяка множество БДСМ-приспособлений, а на заднем дворе откопали разложившийся труп неустановленного лица.

Власти Челябинской области занялись вопросом реабилитации похищенной маньяком женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с ней работают специалисты. «Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Ранее к вопросу реабилитации женщины подключилась омбудсмен Юлия Сударенко. Она отметила, что сейчас для восстановления потерпевшей необходима покой и попросила журналистов не пытаться выйти с женщиной на связь. Женщина пробыла в плену у маньяка 14 лет. Все эти годы он издевался и насиловал ее. На ее глазах он убил и расчленил другую пленницу. Сбежать из плена потерпевшая смогла лишь 30 июля. Она рассказала обо всем в полиции. Прибывшие на место правоохранителои обнаружили в доме у маньяка множество БДСМ-приспособлений, а на заднем дворе откопали разложившийся труп неустановленного лица.