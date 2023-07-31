31 июля 2023

Областные власти занялись реабилитацией похищенной маньяком челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
С женщиной работают специалисты Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Власти Челябинской области занялись вопросом реабилитации похищенной маньяком женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с ней работают специалисты.

«Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Ранее к вопросу реабилитации женщины подключилась омбудсмен Юлия Сударенко. Она отметила, что сейчас для восстановления потерпевшей необходима покой и попросила журналистов не пытаться выйти с женщиной на связь.

Женщина пробыла в плену у маньяка 14 лет. Все эти годы он издевался и насиловал ее. На ее глазах он убил и расчленил другую пленницу. Сбежать из плена потерпевшая смогла лишь 30 июля. Она рассказала обо всем в полиции. Прибывшие на место правоохранителои обнаружили в доме у маньяка множество БДСМ-приспособлений, а на заднем дворе откопали разложившийся труп неустановленного лица.

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Власти Челябинской области занялись вопросом реабилитации похищенной маньяком женщины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с ней работают специалисты. «Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Ранее к вопросу реабилитации женщины подключилась омбудсмен Юлия Сударенко. Она отметила, что сейчас для восстановления потерпевшей необходима покой и попросила журналистов не пытаться выйти с женщиной на связь. Женщина пробыла в плену у маньяка 14 лет. Все эти годы он издевался и насиловал ее. На ее глазах он убил и расчленил другую пленницу. Сбежать из плена потерпевшая смогла лишь 30 июля. Она рассказала обо всем в полиции. Прибывшие на место правоохранителои обнаружили в доме у маньяка множество БДСМ-приспособлений, а на заднем дворе откопали разложившийся труп неустановленного лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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