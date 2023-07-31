31 июля 2023

Челябинский омбудсмен сделала заявление из-за истории Смолинского маньяка

Омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко: с жертвой Смолинского маньяка работают специалисты
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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Омбудсмен Юлия Сударенко отметила, что все службы стараются помочь жертве Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявила, что с жертвой Смолинского маньяка работают специалисты. Также 1 августа она обратилась в своих социальных сетях к журналистам с просьбой не искать с женщиной встречи.

«Совместно со всеми службами стараемся, чтобы девушка почувствовала себя в безопасности, восстановилась и стала жить дальше. Ей требуется покой и общение исключительно со специалистами, которые бережно и профессионально помогут ей. Прошу журналистов поставить человечность выше профессионального интереса и не искать встречи с ней», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что скоро жертву маньяка ожидают предварительное следствие и суд. Ей потребуется много сил и мужества. Женщина не остается один на один с пережитым многолетним стрессом.

Смолинскй маньяк пленил женщину в 2009 году, издевался и насиловал. 30 июля ей удалось сбежать и обратиться в полицию. Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела. В доме похитителя были обнаружены останки другой его жертвы, в избавлении которых помогала жертва. 1 августа силовики задержали мать маньяка, которая жила в одном доме с ним и его жертвами.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявила, что с жертвой Смолинского маньяка работают специалисты. Также 1 августа она обратилась в своих социальных сетях к журналистам с просьбой не искать с женщиной встречи. «Совместно со всеми службами стараемся, чтобы девушка почувствовала себя в безопасности, восстановилась и стала жить дальше. Ей требуется покой и общение исключительно со специалистами, которые бережно и профессионально помогут ей. Прошу журналистов поставить человечность выше профессионального интереса и не искать встречи с ней», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен добавила, что скоро жертву маньяка ожидают предварительное следствие и суд. Ей потребуется много сил и мужества. Женщина не остается один на один с пережитым многолетним стрессом. Смолинскй маньяк пленил женщину в 2009 году, издевался и насиловал. 30 июля ей удалось сбежать и обратиться в полицию. Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела. В доме похитителя были обнаружены останки другой его жертвы, в избавлении которых помогала жертва. 1 августа силовики задержали мать маньяка, которая жила в одном доме с ним и его жертвами.
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