Прокуратура Кыштыма потребовала привести в порядок дом, где жалуются на отсутствие света и воды

02 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Кыштыма (Челябинская область) потребовала устранить нарушения в доме, где жильцы жалуются на отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. Об этом URA.RU 2 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Кыштыма потребовала устранить нарушения прав жителей многоквартирного дома по улице Юлии Ичевой, 183, содержащегося в ненадлежащем состоянии. Устранение нарушений остается на контроле у городского ведомства», — заявили URA.RU в прокуратуре. Главе округа Людмиле Шеболаевой вынесено представление об устранении нарушений. В мэрии готовятся к обследованию жилья на аварийность. Если дом признают таковым, его снесут или реконструируют. Директору ответственного за недвижимость в округе «Многопрофильного предприятия» Татьяне Свиридоновой также вынесли представление, но оно пока находится на рассмотрении. Про состояние дома 1 августа URA.RU рассказал руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Он сообщил, про жалобы жильцов на астму из-за черной плесени, отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. В доме также затоплены подвалы и разрушена бойлерная. Жители отметили, что проводились проверки не давшие результата. Из-за чего ОНФ обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Кыштыма (Челябинская область) потребовала устранить нарушения в доме, где жильцы жалуются на отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. Об этом URA.RU 2 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Кыштыма потребовала устранить нарушения прав жителей многоквартирного дома по улице Юлии Ичевой, 183, содержащегося в ненадлежащем состоянии. Устранение нарушений остается на контроле у городского ведомства», — заявили URA.RU в прокуратуре. Главе округа Людмиле Шеболаевой вынесено представление об устранении нарушений. В мэрии готовятся к обследованию жилья на аварийность. Если дом признают таковым, его снесут или реконструируют. Директору ответственного за недвижимость в округе «Многопрофильного предприятия» Татьяне Свиридоновой также вынесли представление, но оно пока находится на рассмотрении. Про состояние дома 1 августа URA.RU рассказал руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Он сообщил, про жалобы жильцов на астму из-за черной плесени, отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. В доме также затоплены подвалы и разрушена бойлерная. Жители отметили, что проводились проверки не давшие результата. Из-за чего ОНФ обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП).