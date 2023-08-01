01 августа 2023

Прокуратура Кыштыма потребовала привести в порядок дом, где жалуются на отсутствие света и воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений Фото:

Прокуратура Кыштыма (Челябинская область) потребовала устранить нарушения в доме, где жильцы жалуются на отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. Об этом URA.RU 2 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Кыштыма потребовала устранить нарушения прав жителей многоквартирного дома по улице Юлии Ичевой, 183, содержащегося в ненадлежащем состоянии. Устранение нарушений остается на контроле у городского ведомства», — заявили URA.RU в прокуратуре.

Главе округа Людмиле Шеболаевой вынесено представление об устранении нарушений. В мэрии готовятся к обследованию жилья на аварийность. Если дом признают таковым, его снесут или реконструируют. Директору ответственного за недвижимость в округе «Многопрофильного предприятия» Татьяне Свиридоновой также вынесли представление, но оно пока находится на рассмотрении.

Про состояние дома 1 августа URA.RU рассказал руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Он сообщил, про жалобы жильцов на астму из-за черной плесени, отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. В доме также затоплены подвалы и разрушена бойлерная. Жители отметили, что проводились проверки не давшие результата. Из-за чего ОНФ обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП).

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Прокуратура Кыштыма (Челябинская область) потребовала устранить нарушения в доме, где жильцы жалуются на отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. Об этом URA.RU 2 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Кыштыма потребовала устранить нарушения прав жителей многоквартирного дома по улице Юлии Ичевой, 183, содержащегося в ненадлежащем состоянии. Устранение нарушений остается на контроле у городского ведомства», — заявили URA.RU в прокуратуре. Главе округа Людмиле Шеболаевой вынесено представление об устранении нарушений. В мэрии готовятся к обследованию жилья на аварийность. Если дом признают таковым, его снесут или реконструируют. Директору ответственного за недвижимость в округе «Многопрофильного предприятия» Татьяне Свиридоновой также вынесли представление, но оно пока находится на рассмотрении. Про состояние дома 1 августа URA.RU рассказал руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. Он сообщил, про жалобы жильцов на астму из-за черной плесени, отсутствие горячей воды и регулярное отключение света. В доме также затоплены подвалы и разрушена бойлерная. Жители отметили, что проводились проверки не давшие результата. Из-за чего ОНФ обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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