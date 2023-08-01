Челябинск вошел в число лидеров по спросу на автопутешествия

Челябинск вошел в число лидеров по стране с самым высоким спросом на автопутешествия. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», востребованы автомобильные экскурсии и услуги гидов.
«В рейтинг самых востребованных направлений для автопутешествий вошел Челябинск. Автомобильные экскурсии и услуги гидов на машине набирают популярность. Спрос на них вырос на 64% июль к июлю 2022 года», — отметили в «Авито».
Самыми востребованными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Набирают популярность среди автотуристов также Уфа (плюс 54%), Казань (увеличение спроса на 46%), Екатеринбург (плюс 43%) и Новосибирск (плюс 43%).
С начала лета в Челябинской области на четверть увеличился спрос на все другие виды транспортных перевозок туристов. Среди них заброска путешественников в походы, встреча в аэропорту, международные поездки.
«Тренд наблюдается на волне развития внутреннего туризма. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона», — отметила руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.
Эксперт добавила: поездка с водителем также удобна для людей, кто самостоятельно машину не водит. При выборе перевозчика Лазарева порекомендовала обращать внимание на отзывы. Губернатор Алексей Текслер призвал коллег развивать в регионах автотуризм. Глава области озвучил инициативу создать на Южном Урале турмаршрут с арендой автодомов.
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