Алексей Текслер выразил заинтересовать региона в создании кольцевого маршрута по УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать кольцевой туристический маршрут по Уралу. Глава региона 30 июня выступил на заседании совета при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, сообщила пресс-служба Текслера.

«Губернатор предложил рассмотреть возможность формирования кольцевого турмаршрута по Большому Уралу. Сделать это, по мнению главы региона, следует в рамках межрегионального взаимодействия и работы над концепцией развития авто- и мототуризма», — отметили в правительстве области.

Направление Текслер предложил развивать на принципах шеринга автодомов, кемперов и тепловой инфраструктуры по всей нитке маршрута. Челябинская область может стать пилотным регионом, образовав маршрут с арендой автодомов. Соответствующие предложения власти направили в Минэкономразвития и профильную комиссию Госсовета.

Вместе с Якушевым заседание вел министр экономического развития РФ Максим Решетников. Руководитель сообщил, что Челябинская область стала абсолютным лидером в стране по числу поддержанных проектов создания модульных гостиниц, их 29.

Алексей Текслер заявил, что регион может стать пилотным в организации маршрута с арендой автодомов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области