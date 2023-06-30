Челябинский губернатор предложил создать туристический маршрут по Уралу. Фото

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер выразил заинтересовать региона в создании кольцевого маршрута по УрФО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать кольцевой туристический маршрут по Уралу. Глава региона 30 июня выступил на заседании совета при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, сообщила пресс-служба Текслера.

«Губернатор предложил рассмотреть возможность формирования кольцевого турмаршрута по Большому Уралу. Сделать это, по мнению главы региона, следует в рамках межрегионального взаимодействия и работы над концепцией развития авто- и мототуризма», — отметили в правительстве области.

Направление Текслер предложил развивать на принципах шеринга автодомов, кемперов и тепловой инфраструктуры по всей нитке маршрута. Челябинская область может стать пилотным регионом, образовав маршрут с арендой автодомов. Соответствующие предложения власти направили в Минэкономразвития и профильную комиссию Госсовета.

Вместе с Якушевым заседание вел министр экономического развития РФ Максим Решетников. Руководитель сообщил, что Челябинская область стала абсолютным лидером в стране по числу поддержанных проектов создания модульных гостиниц, их 29.

Алексей Текслер заявил, что регион может стать пилотным в организации маршрута с арендой автодомов
Алексей Текслер заявил, что регион может стать пилотным в организации маршрута с арендой автодомов
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На реке Ай, в Аркаиме и на Тургояке ежегодно отдыхает до полумиллиона туристов, отметил Текслер
На реке Ай, в Аркаиме и на Тургояке ежегодно отдыхает до полумиллиона туристов, отметил Текслер
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать кольцевой туристический маршрут по Уралу. Глава региона 30 июня выступил на заседании совета при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, сообщила пресс-служба Текслера. «Губернатор предложил рассмотреть возможность формирования кольцевого турмаршрута по Большому Уралу. Сделать это, по мнению главы региона, следует в рамках межрегионального взаимодействия и работы над концепцией развития авто- и мототуризма», — отметили в правительстве области. Направление Текслер предложил развивать на принципах шеринга автодомов, кемперов и тепловой инфраструктуры по всей нитке маршрута. Челябинская область может стать пилотным регионом, образовав маршрут с арендой автодомов. Соответствующие предложения власти направили в Минэкономразвития и профильную комиссию Госсовета. Вместе с Якушевым заседание вел министр экономического развития РФ Максим Решетников. Руководитель сообщил, что Челябинская область стала абсолютным лидером в стране по числу поддержанных проектов создания модульных гостиниц, их 29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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