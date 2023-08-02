Неадекватный пермяк бросался вещами с балкона. Фото

02 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Пермяк выкинул с балкона гору вещей Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми с одного из балконов дома на улице Революции, 18 мужчина сбрасывал вещи, в том числе тяжелые, которые могли угрожать здоровью прохожих. Тротуар оказался завален вещами, рассказал местный житель URA.RU. За мужчиной уже приехала полиция. «В отдел полиции Свердловского района поступили сообщения о том, что житель дома по улице Революции ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Сотрудники полиции потребовали от нарушителя прекратить противоправные действия, однако мужчина не отреагировал», — сообщили в пресс-службе. Неадекватного пермяка уже задержали и передали медицинским работникам. Сейчас место, куда пермяк сбрасывал вещи, огорожено сотрудниками полиции. Люди обходят эту часть тротуара по проезжей части. Рабочие устраняют последствия. Неадекватный мужчина выбросил целую гору вещей Фото: читатель URA.RU Сейчас рабочие убирают мусор Фото: читатель URA.RU

В Перми с одного из балконов дома на улице Революции, 18 мужчина сбрасывал вещи, в том числе тяжелые, которые могли угрожать здоровью прохожих. Тротуар оказался завален вещами, рассказал местный житель URA.RU. За мужчиной уже приехала полиция. «В отдел полиции Свердловского района поступили сообщения о том, что житель дома по улице Революции ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Сотрудники полиции потребовали от нарушителя прекратить противоправные действия, однако мужчина не отреагировал», — сообщили в пресс-службе. Неадекватного пермяка уже задержали и передали медицинским работникам. Сейчас место, куда пермяк сбрасывал вещи, огорожено сотрудниками полиции. Люди обходят эту часть тротуара по проезжей части. Рабочие устраняют последствия.