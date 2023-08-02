В Перми с одного из балконов дома на улице Революции, 18 мужчина сбрасывал вещи, в том числе тяжелые, которые могли угрожать здоровью прохожих. Тротуар оказался завален вещами, рассказал местный житель URA.RU. За мужчиной уже приехала полиция.
«В отдел полиции Свердловского района поступили сообщения о том, что житель дома по улице Революции ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Сотрудники полиции потребовали от нарушителя прекратить противоправные действия, однако мужчина не отреагировал», — сообщили в пресс-службе. Неадекватного пермяка уже задержали и передали медицинским работникам.
Сейчас место, куда пермяк сбрасывал вещи, огорожено сотрудниками полиции. Люди обходят эту часть тротуара по проезжей части. Рабочие устраняют последствия.
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