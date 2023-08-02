Неадекватный пермяк бросался вещами с балкона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в городских парках. Екатеринбург, балкон, улица, обувь
Пермяк выкинул с балкона гору вещей Фото:

В Перми с одного из балконов дома на улице Революции, 18 мужчина сбрасывал вещи, в том числе тяжелые, которые могли угрожать здоровью прохожих. Тротуар оказался завален вещами, рассказал местный житель URA.RU. За мужчиной уже приехала полиция.

«В отдел полиции Свердловского района поступили сообщения о том, что житель дома по улице Революции ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Сотрудники полиции потребовали от нарушителя прекратить противоправные действия, однако мужчина не отреагировал», — сообщили в пресс-службе. Неадекватного пермяка уже задержали и передали медицинским работникам.

Сейчас место, куда пермяк сбрасывал вещи, огорожено сотрудниками полиции. Люди обходят эту часть тротуара по проезжей части. Рабочие устраняют последствия.

Неадекватный мужчина выбросил целую гору вещей
Неадекватный мужчина выбросил целую гору вещей
Фото:
Сейчас рабочие убирают мусор
Сейчас рабочие убирают мусор
Фото:

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В Перми с одного из балконов дома на улице Революции, 18 мужчина сбрасывал вещи, в том числе тяжелые, которые могли угрожать здоровью прохожих. Тротуар оказался завален вещами, рассказал местный житель URA.RU. За мужчиной уже приехала полиция. «В отдел полиции Свердловского района поступили сообщения о том, что житель дома по улице Революции ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Сотрудники полиции потребовали от нарушителя прекратить противоправные действия, однако мужчина не отреагировал», — сообщили в пресс-службе. Неадекватного пермяка уже задержали и передали медицинским работникам. Сейчас место, куда пермяк сбрасывал вещи, огорожено сотрудниками полиции. Люди обходят эту часть тротуара по проезжей части. Рабочие устраняют последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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