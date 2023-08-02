Свердловская птицефабрика получила международную награду за качество, выращенных бройлеров

«Рефтинская» стала одной из двух птицефабрик РФ, получивших международную премию за выращивание бройлеров

03 августа 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

Птицефабрика «Рефтинская» получила международную награду за качество, выращенных бройлеров Фото: Анна Майорова © URA.RU Птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область) стала одной из двух компаний в России, кто в 2023 году получил «золото» за достижение международных стандартов по выращиванию бройлеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Рефтинский. «„Рефтинская“ стала одной из двух птицефабрик России, получивших в 2023 году международную премию. Золотой сертификат клуба ROSS 400 компании Aviagen за достижение европейских показателей эффективности в выращивании бройлеров», — сообщили в telegram-канале администрации поселка Рефтинский. На свердловской птицефабрике добились увеличения сохранности поголовья и среднего веса одной птицы, а также снизили долю падежа и конверсии корма. Международный клуб ROSS 400 начал работу в России в 2013 году, за это время лишь 22 российские птицефабрики получили золотой сертификат. Ранее URA.RU сообщало, что птицефабрика «Рефтинская», пять лет работавшая в убыток, вышла в плюс. Прибыль по итогам 2022 года составила 50 млн рублей.

Птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область) стала одной из двух компаний в России, кто в 2023 году получил «золото» за достижение международных стандартов по выращиванию бройлеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Рефтинский. «„Рефтинская“ стала одной из двух птицефабрик России, получивших в 2023 году международную премию. Золотой сертификат клуба ROSS 400 компании Aviagen за достижение европейских показателей эффективности в выращивании бройлеров», — сообщили в telegram-канале администрации поселка Рефтинский. На свердловской птицефабрике добились увеличения сохранности поголовья и среднего веса одной птицы, а также снизили долю падежа и конверсии корма. Международный клуб ROSS 400 начал работу в России в 2013 году, за это время лишь 22 российские птицефабрики получили золотой сертификат. Ранее URA.RU сообщало, что птицефабрика «Рефтинская», пять лет работавшая в убыток, вышла в плюс. Прибыль по итогам 2022 года составила 50 млн рублей.