02 августа 2023

Свердловская птицефабрика получила международную награду за качество, выращенных бройлеров

«Рефтинская» стала одной из двух птицефабрик РФ, получивших международную премию за выращивание бройлеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, ферма, животные, цыплята, домашние птицы, птица, птенец, животноводство, бройлеры, сельское хозяйство
Птицефабрика «Рефтинская» получила международную награду за качество, выращенных бройлеров Фото:

Птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область) стала одной из двух компаний в России, кто в 2023 году получил «золото» за достижение международных стандартов по выращиванию бройлеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Рефтинский.

«„Рефтинская“ стала одной из двух птицефабрик России, получивших в 2023 году международную премию. Золотой сертификат клуба ROSS 400 компании Aviagen за достижение европейских показателей эффективности в выращивании бройлеров», — сообщили в telegram-канале администрации поселка Рефтинский.

На свердловской птицефабрике добились увеличения сохранности поголовья и среднего веса одной птицы, а также снизили долю падежа и конверсии корма. Международный клуб ROSS 400 начал работу в России в 2013 году, за это время лишь 22 российские птицефабрики получили золотой сертификат.

Ранее URA.RU сообщало, что птицефабрика «Рефтинская», пять лет работавшая в убыток, вышла в плюс. Прибыль по итогам 2022 года составила 50 млн рублей.

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Птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область) стала одной из двух компаний в России, кто в 2023 году получил «золото» за достижение международных стандартов по выращиванию бройлеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Рефтинский. «„Рефтинская“ стала одной из двух птицефабрик России, получивших в 2023 году международную премию. Золотой сертификат клуба ROSS 400 компании Aviagen за достижение европейских показателей эффективности в выращивании бройлеров», — сообщили в telegram-канале администрации поселка Рефтинский. На свердловской птицефабрике добились увеличения сохранности поголовья и среднего веса одной птицы, а также снизили долю падежа и конверсии корма. Международный клуб ROSS 400 начал работу в России в 2013 году, за это время лишь 22 российские птицефабрики получили золотой сертификат. Ранее URA.RU сообщало, что птицефабрика «Рефтинская», пять лет работавшая в убыток, вышла в плюс. Прибыль по итогам 2022 года составила 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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