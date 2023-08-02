Пермяков зовут в путешествие без людей

На «безлюдный» сплав по Чусовой — самой популярной у туристов реке Пермского края — приглашает компания «Солана». Организаторы уверяют, что за неделю путешествия участники не увидят других туристов-водников, которые обычно заполняют реку и стоянки на берегах.
«Мало народу на Чусовой это возможно! Приглашаем тебя убедиться в этом самостоятельно. С 13 по 20 августа мы отправимся от Кына до Чусового. Спокойный, в меру красивый и, что самое ценное — до Усть-Койвы — абсолютно безлюдный маршрут», — говорится на странице туркомпании в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что по Чусовой сплавляются тысячи туристов ежегодно. На берегах они часто оставляют горы мусора, которые вынуждены убирать лесные инспекторы. Этим летом с туристов, посещающих ряд территорий Прикамья, взимают по 100 рублей. В их число входит и Чусовая.
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