02 августа 2023

Пермяков зовут в путешествие без людей

Сплав по безлюдной Чусовой организует пермская компания
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство декораций для съемок сериала "Угрюм-река" на реке Чусовая. Свердловская область, деревня Каменка, декорации, река чусовая, деревня каменка, строительство декораций
В будни туристов на Чусовой мало Фото:

На «безлюдный» сплав по Чусовой — самой популярной у туристов реке Пермского края — приглашает компания «Солана». Организаторы уверяют, что за неделю путешествия участники не увидят других туристов-водников, которые обычно заполняют реку и стоянки на берегах.

«Мало народу на Чусовой это возможно! Приглашаем тебя убедиться в этом самостоятельно. С 13 по 20 августа мы отправимся от Кына до Чусового. Спокойный, в меру красивый и, что самое ценное — до Усть-Койвы — абсолютно безлюдный маршрут», — говорится на странице туркомпании в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что по Чусовой сплавляются тысячи туристов ежегодно. На берегах они часто оставляют горы мусора, которые вынуждены убирать лесные инспекторы. Этим летом с туристов, посещающих ряд территорий Прикамья, взимают по 100 рублей. В их число входит и Чусовая.

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На «безлюдный» сплав по Чусовой — самой популярной у туристов реке Пермского края — приглашает компания «Солана». Организаторы уверяют, что за неделю путешествия участники не увидят других туристов-водников, которые обычно заполняют реку и стоянки на берегах. «Мало народу на Чусовой это возможно! Приглашаем тебя убедиться в этом самостоятельно. С 13 по 20 августа мы отправимся от Кына до Чусового. Спокойный, в меру красивый и, что самое ценное — до Усть-Койвы — абсолютно безлюдный маршрут», — говорится на странице туркомпании в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что по Чусовой сплавляются тысячи туристов ежегодно. На берегах они часто оставляют горы мусора, которые вынуждены убирать лесные инспекторы. Этим летом с туристов, посещающих ряд территорий Прикамья, взимают по 100 рублей. В их число входит и Чусовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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