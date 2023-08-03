Песков: Россия вышла из кризиса

03 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия вышла из кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — заявил Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа», где он выступал накануне. По его словам, нужно узнать, откуда у россиян взялись такие силы и как это произошло.

Россия вышла из кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — заявил Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа», где он выступал накануне. По его словам, нужно узнать, откуда у россиян взялись такие силы и как это произошло.