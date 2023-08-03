Песков: Россия вышла из кризиса

Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса
Россия вышла из кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — заявил Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа», где он выступал накануне. По его словам, нужно узнать, откуда у россиян взялись такие силы и как это произошло.
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