Песков: Россия вышла из кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса Фото:

Россия вышла из кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — заявил Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа», где он выступал накануне. По его словам, нужно узнать, откуда у россиян взялись такие силы и как это произошло.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия вышла из кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — заявил Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа», где он выступал накануне. По его словам, нужно узнать, откуда у россиян взялись такие силы и как это произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...