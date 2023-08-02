Песков: Россия не будет жить по чужим правилам

Песков надеется, что в будущем станут важны суверенность и уважение
Россия не собирается жить по чужим правилам, навязанным странами Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не хочет и не будет жить по правилам, навязываемым другими странами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов». По его словам, в РФ рассчитывают, что в будущем в мире для государств станут важны такие качества, как суверенность и уважение.
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