В Челябинске на детской площадке женщина избила ребенка, после чего он попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, детская безопасность
Пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения Фото:

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» на детской площадке женщина избила 10-летнего ребенка, после чего он попал в реанимацию. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску.

«Сотрудники отдела полиции Курчатов и МВД России по городу Челябинску выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне „Парковый“, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены, опрошены, среди них, в том числе законные представители несовершеннолетнего», — прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщает «74 ru», во время игры в футбол на площадку выбежал 4-летний малыш, ребята попросили его уйти, чтобы он не получил травмы. Его мать возмутилась и избила 10-летнего футболиста.

В пресс-службе МВД Челябинска URA.RU сообщили, что на данный момент пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения. По итогам рассмотрения материала будет принято процессуальное решение.

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В Челябинске в микрорайоне «Парковый» на детской площадке женщина избила 10-летнего ребенка, после чего он попал в реанимацию. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску. «Сотрудники отдела полиции Курчатов и МВД России по городу Челябинску выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне „Парковый“, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены, опрошены, среди них, в том числе законные представители несовершеннолетнего», — прокомментировали в пресс-службе. Как сообщает «74 ru», во время игры в футбол на площадку выбежал 4-летний малыш, ребята попросили его уйти, чтобы он не получил травмы. Его мать возмутилась и избила 10-летнего футболиста. В пресс-службе МВД Челябинска URA.RU сообщили, что на данный момент пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения. По итогам рассмотрения материала будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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