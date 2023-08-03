В Челябинске на детской площадке женщина избила ребенка, после чего он попал в реанимацию

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» на детской площадке женщина избила 10-летнего ребенка, после чего он попал в реанимацию. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску.
«Сотрудники отдела полиции Курчатов и МВД России по городу Челябинску выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне „Парковый“, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены, опрошены, среди них, в том числе законные представители несовершеннолетнего», — прокомментировали в пресс-службе.
Как сообщает «74 ru», во время игры в футбол на площадку выбежал 4-летний малыш, ребята попросили его уйти, чтобы он не получил травмы. Его мать возмутилась и избила 10-летнего футболиста.
В пресс-службе МВД Челябинска URA.RU сообщили, что на данный момент пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения. По итогам рассмотрения материала будет принято процессуальное решение.
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