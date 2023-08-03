В Челябинске на детской площадке женщина избила ребенка, после чего он попал в реанимацию

03 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в микрорайоне «Парковый» на детской площадке женщина избила 10-летнего ребенка, после чего он попал в реанимацию. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску. «Сотрудники отдела полиции Курчатов и МВД России по городу Челябинску выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне „Парковый“, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены, опрошены, среди них, в том числе законные представители несовершеннолетнего», — прокомментировали в пресс-службе. Как сообщает «74 ru», во время игры в футбол на площадку выбежал 4-летний малыш, ребята попросили его уйти, чтобы он не получил травмы. Его мать возмутилась и избила 10-летнего футболиста. В пресс-службе МВД Челябинска URA.RU сообщили, что на данный момент пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения. По итогам рассмотрения материала будет принято процессуальное решение.

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» на детской площадке женщина избила 10-летнего ребенка, после чего он попал в реанимацию. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по Челябинску. «Сотрудники отдела полиции Курчатов и МВД России по городу Челябинску выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне „Парковый“, который произошел между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены, опрошены, среди них, в том числе законные представители несовершеннолетнего», — прокомментировали в пресс-службе. Как сообщает «74 ru», во время игры в футбол на площадку выбежал 4-летний малыш, ребята попросили его уйти, чтобы он не получил травмы. Его мать возмутилась и избила 10-летнего футболиста. В пресс-службе МВД Челябинска URA.RU сообщили, что на данный момент пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату профильного отделения. По итогам рассмотрения материала будет принято процессуальное решение.