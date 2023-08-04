В Сочи усилят меры безопасности после атаки по Новороссийску

Особое внимание уделят безопасности комплекса причаловФото: telegram-канал Алексея Копайгородского, https://t.me/AlekseiKopaigorodskii
В Сочи усилят периметр безопасности морского порта после ночной попытки ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край). Решение принято на совещании с силовыми структурами, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал Копайгородский в telegram-канале. Особое внимание будет уделено безопасности комплекса причалов.
ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск в ночь на 4 августа. Для атаки Украина использовала бкзэкипажные катера. По данным Минобороны РФ, надводные дроны были уничтожены.
В Сочи усилят периметр безопасности морского порта после ночной попытки ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край). Решение принято на совещании с силовыми структурами, сообщил глава города Алексей Копайгородский. «Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал Копайгородский в telegram-канале. Особое внимание будет уделено безопасности комплекса причалов. ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск в ночь на 4 августа. Для атаки Украина использовала бкзэкипажные катера. По данным Минобороны РФ, надводные дроны были уничтожены.