В Сочи усилят меры безопасности после атаки по Новороссийску

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Особое внимание уделят безопасности комплекса причалов
Особое внимание уделят безопасности комплекса причалов

В Сочи усилят периметр безопасности морского порта после ночной попытки ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край). Решение принято на совещании с силовыми структурами, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

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«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал Копайгородский в telegram-канале. Особое внимание будет уделено безопасности комплекса причалов.

ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск в ночь на 4 августа. Для атаки Украина использовала бкзэкипажные катера. По данным Минобороны РФ, надводные дроны были уничтожены.

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В Сочи усилят периметр безопасности морского порта после ночной попытки ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край). Решение принято на совещании с силовыми структурами, сообщил глава города Алексей Копайгородский. «Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал Копайгородский в telegram-канале. Особое внимание будет уделено безопасности комплекса причалов. ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск в ночь на 4 августа. Для атаки Украина использовала бкзэкипажные катера. По данным Минобороны РФ, надводные дроны были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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